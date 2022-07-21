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نجمة التنس في ضيافة «دبي الرياضي»

نجمة التنس في ضيافة «دبي الرياضي»
21 يوليو 2022 16:00

دبي (الاتحاد)
رحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بنجمة التنس الإسبانية باولا بادوسا المصنفة رقم 4 في العالم حالياً، بمناسبة انضمامها الى قائمة نجوم الرياضة العالمية الذين يتخذون من دبي مقراً لإقامتهم وتدريباتهم.
جاء ذلك خلال استقباله في مقر المجلس اللاعبة الإسبانية التي حصلت على الإقامة الذهبية في الدولة ضمن فئة الأبطال الرياضيين، والتي تقيم في دبي حالياً، وتشارك في البطولات الدولية على مستوى العالم، وذلك بحضور خالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق في المجلس وفوزية فريدون رئيسة قسم تطوير رياضة المرأة ومدرب ومدير أعمال البطلة العالمية.
وأعرب أمين عام مجلس دبي الرياضي عن سعادته بالزيادة المستمرة في عدد اللاعبين النجوم والأبطال من مختلف الرياضات والجنسيات الذين يقررون الإقامة في دبي والاستمتاع بجودة الحياة ومراكز التدريب والمنشآت الرياضية والسياحية ذات المواصفات العالمية ومراكز التسوق الكبرى، حيث تضم القائمة أبطالاً أولمبيين وفي مقدمتهم الدنماركي فيكتور اكسلسن الفائز بذهبية الريشة الطائرة في أولمبياد طوكيو وأبطالاً في الجمباز وسباقات السيارات والتنس ولاعبي ومدربي كرة القدم من مختلف الجنسيات والأندية العالمية.
البطلة الإسبانية ذات الـ 24 عاماً، التي وصلت في أبريل الماضي للمركز الثاني عالمياً في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، التي تستعد للمشاركة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، أشادت بأسلوب الحياة الذي تعيشه في دبي بعد أن قامت بشراء عقار سكني في أحد المناطق الحديثة وأكدت سعادتها بتوفر مراكز تدريب في دبي تعد من الأفضل عالميا حيث تستعد بجدية وقوة للبطولات المقبلة برفقة مدربها الذي يتواجد في دبي خلال زيارة برفقة عائلته.
وفي ختام الزيارة قدم حارب للبطلة الإسبانية النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ودرع مجلس دبي الرياضي.

سعيد حارب
مجلس دبي الرياضي
دبي
التنس
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