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أرتيتا يشيد بقدرات زينتشنكو

أرتيتا يشيد بقدرات زينتشنكو
21 يوليو 2022 15:30

لندن (رويترز)
أشاد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الليلة الماضية، بقدرات اللاعب الأوكراني الدولي أولكسندر زينتشنكو قبل انضمامه إلى النادي اللندني، قادماً من مانشستر سيتي بطل إنجلترا مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 32 مليون جنيه إسترليني (38.35 مليون دولار). 

وفي وقت سباق من الأسبوع الحالي، قالت «سكاي سبورتس» إن أرسنال سيدفع 30 مليون جنيه إسترليني، فضلاً عن مليوني جنيه إسترليني إضافية مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 25 عاماً، والذي سيصبح خامس صفقة لأرسنال قبل انطلاق الموسم الجديد.
وقال أرتيتا للصحفيين بعد فوز فريقه 3-1 في مباراة ودية استعداداً للموسم المقبل على أورلاندو سيتي الأميركي: «تتبقى بعض الإجراءات الشكلية لإتمام الصفقة، لكننا سعداء فعلاً بالتعاقد معه، أنا أعرف اللاعب جيداً جداً، وهو لاعب استثنائي».

أرسنال
ميكيل أرتيتا
مانشستر سيتي
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