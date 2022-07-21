الهلال السعودي يواجه ألميريا في إنجلترا 7 أغسطس

الرياض (د ب أ)

يلتقي الهلال السعودي مع ألميريا الإسباني وديا في السابع من أغسطس المقبل في إنجلترا.

وكتب تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مباراة قويه أدعوكم لمشاهدتها، وستنقل باستوديو مميز.. والحضور مفتوح للجميع».

وفي الصورة تَظهر تفاصيل المباراة، حيث ستقام يوم الأحد الموافق السابع من أغسطس على ملعب بيرنلي الإنجليزي، ومن المقرر أن تُنقل عبر عدد من القنوات.

وصعد ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث سيفتتح موسمه بمواجهة ريال مدريد حامل لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا يوم 14 أغسطس على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وكانت آخر مشاركة لألميريا في دوري الدرجة الأولى الإسباني في موسم 2014-2015 ونال الهلال لقب الدوري السعودي الموسم الماضي بعد صراع مع الاتحاد، وكان هذا التتويج الثالث على التوالي لـ«الزعيم» في الدوري المحلي، والـ17 في تاريخه.