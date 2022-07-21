«بالمز الرياضية» تُكرم أبطال الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت شركة بالمز الرياضية ثلاثة من لاعبي منتخب الإمارات للجو جيتسو، الذين حققوا إنجازاً رياضياً تاريخياً غير مسبوق بحصدهم لـ 5 ميداليات ملونة من بينها ذهبيتان، وذلك في دورة الألعاب العالمية التي أقيمت في مدينة برمنجهام بالولايات المتحدة الأميركية واختتمت يوم الأحد الماضي.

وقدمت الشركة مكافأة مالية للأبطال، وذلك تكريماً وتحفيزاً للثلاثي الذين شرفوا الوطن في المحافل العالمي بحصد الميداليات الذهبية، كون أن ما حققوه يعد الإنجاز الأكبر والأهم لأي منتخب إماراتي خلال مشاركاته التاريخية في هذه الدورة العالمية المهمة التي تنافس في نسختها هذه المرة 3600 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم، في 36 رياضة مختلفة.

وقد شمل التكريم البطل فيصل الكتبي الذي فاز بذهبيتين في وزن 85 كجم وفي الوزن المفتوح، محمد السويدي الذي حصد الميدالية الفضية في وزن 69 كجم، وشما الكلباني التي حققت ميداليتين برونزيتين في وزن 63 كجم والوزن المفتوح.

ومن جانبه، ثمن فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين بشكل عام ولرياضة الجو جيتسو، كما أثنى على نجاح اتحاد اللعبة برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي في قيادة مسيرة جو جيتسو الإمارات نحو الإنجازات في كافة المحافل.

وقال درويش على هامش تكريم الأبطال: إن ما حققه المنتخب في الولايات المتحدة يعتبر إنجازاً تاريخياً، وإن شركة بالمز الرياضية عملت على تكريم الأبطال لكونهم استحقوا ذلك عطفاً على رفع اسم دولة الإمارات عالياً خفاقاً في البطولة.