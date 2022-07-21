«هيرتيج فاديل» ينتزع كأس الوثبة في ساوثويل

أبوظبي (الاتحاد)

حققت المالكة آر بي سكيبر، والمدرب جيمس أوين المركزين الأول والثالث، في منافسات كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ ستيكس، المخصص للخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم بمضمار ساوثويل الإنجليزي، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع للسباق البالغ جائزته 4.000 جنيه إسترليني، وطوله 2400 متر، 9 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تصنيف (0 ـ 55)، وجاء السباق قوياً خاصة في المراحل الأخيرة من السباق الماراثوني، حيث انحصر الصراع بين البطل «هيرتيج فاديل» بقيادة الفارسة ريهيان انجرام، ووصيفه «الجواهر» للمالك والمدرب ستيف بلاكويل وبقيادة الفارس الهاوي لويس سوندرز.

وانتزع البطل المنحدر من نسل «فادير» الفوز بفارق 0,75 طول، ومسجلاً زمناً وقدره 3:01:48 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 3 أطوال عن الثاني، الجواد «هيرتيج فالنتينو» بقيادة الفارس مارك كريهان، وأيضاً بإشراف بطل المدربين خمس مرات جيمس اوين.

وتقدمت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة الخيول العربية الأصيلة، بالشكر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمهم هذا الموسم، ولا سيما السباقات على هذا المستوى التي تعد شريان الحياة لرياضة الخيول الشعبية.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.