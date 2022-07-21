«التايكواندو» يشارك في بطولتي العالم وآسيا للناشئين والشباب

دبي (الاتحاد)

يشارك المنتخب الوطني للتايكواندو في بطولة العالم للناشئين والشباب، والتي تقام في بلغاريا خلال الفترة من 28 يوليو الحالي حتى 4 أغسطس المقبل، ببعثة رسمية برئاسة العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعضوي المجلس عبد الله السماحي إداري فريق الرجال وحنان الكثيري إداري فريق البنات ومدرب المنتخب المصري تامر صلاح.

وتضم البعثة 8 لاعبين ولاعبات وبواقع 4 في منافسات الناشئين وهم كل من جاسم الصابري بوزن تحت 33 كجم، ومحمد خالد بوزن تحت 37 كجم، وفوزية خالد بوزن تحت 47 كجم وياسمين سمير بوزن تحت 51 كجم، و4 في فئة الشباب، هم مريم راشد وزن تحت 42 كجم، وعلي محمد بوزن تحت 51 كجم، وفاطمة عيسى بوزن تحت 52 كجم، ومشاري محمد وزن تحت 55 كجم، كما ويشارك اللاعبون في وقت لاحق في بطولتي أسيا للناشئين والشباب والتي ستقام في فيتنام خلال الفترة من 23 إلى 28 أغسطس المقبل.

وتقدم أحمد الزيودي بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو للدعم اللامحدود والذي ساهم بالتطور البارز لرياضة التايكواندو، مثنياً على جهود مدربي الأندية في المساهمة بتطور المستوى الفني للاعبي ولاعبات المنتخب.

وأشاد الزيودي باستعدادات لاعبي ولاعبات المنتخب والعزيمة والإصرار التي يتمتعون بها لتقديم مستويات فنية مميزة تعكس تطور رياضة التايكواندو على المستويين المحلي والإقليمي ومؤكداً أن المشاركة في بطولة العالم مهمة جداً للمكاسب الفنية المتوقعة.