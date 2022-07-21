«الصقور» يستعد لمعسكر صربيا

رأس الخيمة (الاتحاد)

يواصل فريق الإمارات برنامج إعداده وتدريباته تأهباً لاستحقاقات الموسم الكروي الجديد، بقيادة المدرب فتحي العبيدي وجهازه الفني.

وأشار عبد الله العاجل مشرف عام الفريق بأن الفريق بدأ تجمعه الداخلي بتاريخ 4 يوليو الجاري ويستعد لخوض مباراة ودية في نهاية الشهر أمام مصفوت قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي المقرر في صربيا من 2 وحتى 22 أغسطس المقبل.

وأشاد العاجل بالمجهود الكبير لإدارة النادي برئاسة يوسف البطران وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية والسرعة الكبيرة في تجهيز الفريق من أجهزة إدارية وفنية وطبية والتعاقد مع اللاعبين.

وقال: نأمل من خلال المعسكر خلق فريق متجانس يتحلى بالروح القتالية التي هي هدفنا الأساسي في دوري الدرجة الأولى، حيث نأمل تقديم اللاعبين العروض المميزة خلال هذا الموسم لتحقيق الهدف وهو العودة لدوري أدنوك للمحترفين.

وأشاد العاجل باللجنة الفنية للنادي، والتي كان لها دور كبيرمنذ نهاية الموسم الماضي في إتمام صفقات مميزة واقتصادية جداً وفرت على النادي الكثير من المال من خلال حسن مفاوضاتها وعملها، حيث تم الاتفاق على وضع استراتيجية معينة تقوم على الاعتماد على اللاعبين المتعاقد معهم وتصعيد مجموعة شابة من فريق الرديف لمشاركتهم خلال الموسم الحالي، وخاصة أن المدرب فتحي العبيدي من المدربين الذين يجيدون اكتشاف النجوم.

وتمنى العاجل التوفيق لكل اللاعبين الذين لم يتم تجديد عقودهم آملاً أن يقدم الفريق العرض المأمول منه خلال هذا الموسم حيث ينظر بروح التفاؤل للفريق من خلال البداية الجيدة في التدريبات التحضيرية.