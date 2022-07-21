الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ريان ينتظم في تدريبات «الملك» بمعسكر النمسا

ريان ينتظم في تدريبات «الملك» بمعسكر النمسا
21 يوليو 2022 13:30

علي معالي (الشارقة)
انتظم ريان يسلم الوافد الجديد إلى فريق الشارقة في تدريبات «الملك» الحالية في النمسا، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن الانتقال لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر بعقد لموسم واحد.
ورحب اللاعبون والجهاز الفني باللاعب في أول حصة تدريبية متمنين له أن يقدم المستوى المعهود عنه، وبدأ اللاعب في التدريبات اليومية مع بقية زملائه بالفريق، معبراً عن سعادته بالتواجد في بيت «الملك» ومؤكداً على أنه سوف يبذل قصارى جهداً مع بقية زملائه لعودة الملك إلى منصات التتويج من جديد.
وبالطبع فإن وجود ريان لاعب سوف يجعل الاختيارات كثيرة ومتنوعة أمام الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق، لوجود عدد من اللاعبين أصحاب الكفاءات والمواهب المختلفة في خط الوسط، حيث ينضم بذلك ريان إلى محمد عبدالباسط وماجد سرور وماجد راشد وشوكوروف وبرنارد دوارتي، ومعهم خالد باوزير الذي لم يستطع السفر مع الفريق إلى المعسكر لتواجده في الخدمة الوطنية.
من جانب آخر، يواصل عادل الحوسني مرحلة التأهيل الخاصة في الدوحة بقطر داخل أكاديمية أسباير، ويبذل اللاعب جهداً كبيراً حتى يعود إلى حراسة مرمى الملك قريباً.

الشارقة
ريان يسلم
النمسا
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
رئيس دورتموند يتحدى البايرن
الرياضي
رئيس دورتموند يتحدى البايرن
اليوم 19:12
لوكلير الأسرع في تجارب «فورمولا فرنسا»
الرياضي
لوكلير الأسرع في تجارب «فورمولا فرنسا»
اليوم 19:10
بمرسوم أصدره محمد بن راشد.. تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي
الاقتصادي
تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية في دبي
اليوم 18:57
أسعار النفط تتراجع مع ضعف توقعات الطلب
الاقتصادي
أسعار النفط تتراجع مع ضعف توقعات الطلب
اليوم 18:56
الدولار في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية
الاقتصادي
الدولار في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية
اليوم 18:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©