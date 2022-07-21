ريان ينتظم في تدريبات «الملك» بمعسكر النمسا

علي معالي (الشارقة)

انتظم ريان يسلم الوافد الجديد إلى فريق الشارقة في تدريبات «الملك» الحالية في النمسا، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن الانتقال لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر بعقد لموسم واحد.

ورحب اللاعبون والجهاز الفني باللاعب في أول حصة تدريبية متمنين له أن يقدم المستوى المعهود عنه، وبدأ اللاعب في التدريبات اليومية مع بقية زملائه بالفريق، معبراً عن سعادته بالتواجد في بيت «الملك» ومؤكداً على أنه سوف يبذل قصارى جهداً مع بقية زملائه لعودة الملك إلى منصات التتويج من جديد.

وبالطبع فإن وجود ريان لاعب سوف يجعل الاختيارات كثيرة ومتنوعة أمام الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق، لوجود عدد من اللاعبين أصحاب الكفاءات والمواهب المختلفة في خط الوسط، حيث ينضم بذلك ريان إلى محمد عبدالباسط وماجد سرور وماجد راشد وشوكوروف وبرنارد دوارتي، ومعهم خالد باوزير الذي لم يستطع السفر مع الفريق إلى المعسكر لتواجده في الخدمة الوطنية.

من جانب آخر، يواصل عادل الحوسني مرحلة التأهيل الخاصة في الدوحة بقطر داخل أكاديمية أسباير، ويبذل اللاعب جهداً كبيراً حتى يعود إلى حراسة مرمى الملك قريباً.