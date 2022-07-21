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ماني ودي ليخت يقودان بايرن لفوز سداسي

ماني ودي ليخت يقودان بايرن لفوز سداسي
21 يوليو 2022 12:15

واشنطن (أ ف ب)
برز الوافدان الجديدان المهاجم السنغالي ساديو ماني وقلب الدفاع الهولندي ماتَيس دي ليخت بقميص فريقهما بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية، في الفوز العريض الودي على دي سي يونايتد 6-2 في العاصمة واشنطن، ضمن إطار استعدادات النادي البافاري للموسم الجديد.
وافتتح الدولي السنغالي القادم من ليفربول الإنجليزي مقابل قرابة 40 مليون يورو التسجيل من ركلة جزاء بعد 5 دقائق من صافرة البداية، فيما أضاف المدافع دي ليخت المنضم حديثاً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 67 مليون يورو الهدف الرابع لفريقه من ركلة ركنية بعد دقيقتين من دخوله إلى أرض الملعب بعد الاستراحة (47).
وتناوب على تسجيل الأهداف النمسوي مارسيل سابيتزر (12) وسيرج جنابري (44) والهولندي يوشوا زيرتزي (51) وتوماس مولر (90+1).
وسجل أهداف دي سي يونايتد الذي تعاقد أخيراً مع لاعبه السابق الدولي الإنجليزي واين روني ويمر بفترة صعبة اثر احتلاله للمركز الأخير في الدوري، البديلان النروجي سكاجه سيمونسن ليلاند (54) وثيودور كو ديبيترو (83).

ساديو ماني
دي ليخت
بايرن ميونيخ
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