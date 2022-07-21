ياسر سالم يوجه رسالتين إلى صغار وكبار «المواي تاي»

علي معالي (دبي)

شهد حفل استقبال منتخب المواي تاي في مطار دبي بعد عودة البعثة من المشاركة في دورة الألعاب العالمية وتحقيق ميداليتين برونزيتين لفتة جميلة، حيث حرص الاتحاد على تواجد اللاعبين الصغار «من شباب وفتيات» على التواجد في استقبال أبطال العالم.

وحرص ياسر سالم نائب رئيس الاتحاد على توجيه رسالة مهمة للكبار والصغار معاً، عندما اجتمع في أرض مطار دبي الدولي بعد الاستقبال، متحدثاً للصغار: «هدفنا من تواجدكم في استقبال الكبار من أبطال العالم، بأن تشاهدوا الحفاوة التي يتم استقبالهم بها كونهم يخططون ويرسمون الطريق المناسب لكيفية رفع اسم الدولة، وجعل علم الإمارات يرفرف في المحافل الدولية، وأطالبكم بأن تجتهدوا حتى تصلوا إلى مستوى عالمي في المواي تاي».

وقال ياسر سالم للاعبين الكبار: «حرصنا على تواجد لاعبينا الصغار لكي يروا فيكم القدوة والمثل، وأطالبكم بمزيد من العمل، وأن تضعوا علم الدولة أمام أعينكم حتى نحقق ما نريد من بطولات وألقاب في ظل الدعم الكبير الذي نلقاه من أجل رياضتنا».