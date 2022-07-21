«النمور» يدشن تدريباته في النمسا

فيصل النقبي (كلباء)

بدأت تدريبات اتحاد كلباء في المعسكر الخارجي المقام في جمهورية النمسا، حيث استهل الجهاز الفني المعسكر بتدريب صباحي ومسائي للياقة البدنية، شارك فيه جميع اللاعبين.

ومن المقرر أن يلعب الفريق أولى مبارياته أمام إحدى الفرق النمساوية بتاريخ 27 يوليو الحالي، وسيلعب الفريق 4 مباريات إعدادية في معسكره الخارجي.

ومن المنتظر أن يخوض المدرب فرهاد مجيدي المباراة الأولى بتشكيل مختلف في كل شوط، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المباراة والوقوف على مستوى اللاعبين البدني والفني.

وتتواصل وتيرة التدريبات على فترتين صباحية ومسائية لرفع اللياقة العامة للفريق والاستعداد الجدي لمباريات الدوري.