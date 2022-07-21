فينالدوم يفكر في «الرقص مع الذئاب»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن الأمور ستتعقد بالنسبة لاستمرار نجم خط الوسط الهولندي جيورجينيو فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لحين انتهاء عقده في صيف 2024، بعد أن استبعده كريستوف جالتييه المدير الفني من جولة اليابان التي قام بها الفريق، ما يعني أنه أخرجه من حساباته تماماً بالنسبة للموسم الجديد.

وكان لوي كامبوس المديرالرياضي لسان جيرمان قام مؤخراً بزيارة لإيطاليا بحثاً عن لاعبين جدد للتعاقد معهم، وفي الوقت نفسه عرض عدد من اللاعبين غير المرغوب فيهم للبيع أو الإعارة، ومن بين هؤلاء المغضوب عليهم، النجم الهولندي فينالدوم، الذي كشفت صحيفة «الميساجيرو» الإيطالية اهتمام نادي إيه إس روما بالحصول على خدماته، بموافقة البرتغال جوزيه مورينيو المديرالفني الذي يقوم حالياً ببناء فريق للمستقبل يجعل «الذئاب» قادر على المنافسة على بطولة الدوري «الكالشيو» ويخوض به بطولة الدوري الأوروبي.

وكان مورينيو بدأ خطته بالحصول على خدمات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفينتوس السابق، ويرحب فينالدوم بالتفاوض مع «ذئاب» روما في الدوري الإيطالي القوي، وخاصة إذا لعب بانتظام.

ولم تحقق رحلة إيطاليا التي قام بها كامبوس الأثر المطلوب، نظراً للطلبات المادية المغالاة فيها، ما جعل العديد من أندية الدوري الإيطالي تحجم عن تقديم عروض رسمية، سواء بالنسبة لفينالدوم أو غيره من اللاعبين.

ولم يجد فينالدوم صعوبة في فهم رسالة كامبوس وجالتييه، لأنها كانت واضحة وضوح الشمس، ومعناها أن يبحث عن نادٍ آخر يلعب له.

ولايمانع فينالدوم الرحيل، إذ أنه يريد أن يجد نادياً يلعب له بانتظام قبل 4 أشهر من إنطلاق بطولة كأس العالم 2022، حتى ينال شرف اللعب لمنتخب بلاده والذي كان حتى وقت قريب قائداً له، بعد موسم كارثي أمضاه في سان جيرمان، ولكن هناك أكثر من عقبة تقف في طريق إنتقال فينالدوم، أولها راتبه المرتفع «7.9 مليون يورو سنوياً»، بخلاف التعويض المادي الذي يطلبه سان جيرمان مقابل رحيله، وهو بنفس قيمة الراتب تقريباً.

ولما كان نادي روما هو الوحيد الذي أبدى رغبته في الحصول على خدمات فينالدوم، فعليه أن يبحث عن حل وسط مع المسؤولين الفرنسيين.

وحتى الآن جميع «السيناريوهات» مطروحة على مائدة التفاوض، ولا يمانع سان جيرمان في اقتسام راتب فينالدوم مع روما، أو إعارة مع خيار شراء.

وتفاءلت صحيفة «الميساجيرو» بإمكانية إنهاء الصفقة، وضربت مثلاً بصفقة الأرجنتيني باولو ديبالا الذي وافق على تخفيض راتبه إلى 6 ملايين يورو.

وبخلاف عرض روما، هناك عرضان من ناديان إنجليزيان من أندية المقدمة في الدوري «البريميرليج» ولم يتم الكشف عن اسميهما.