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خميس يدعم صفوف خورفكان

خميس يدعم صفوف خورفكان
21 يوليو 2022 11:08

فيصل النقبي (خورفكان)
أعلنت شركة كرة القدم بنادي خورفكان رسمياً، التعاقد مع لاعب الوسط خليل خميس (30 عاماً)، قادماً من نادي الشارقة بعقد يمتد لموسمين ليشكل «النسور» المحطة الرابعة للاعب بعد الفجيرة والوصل والشارقة في دوري أدنوك للمحترفين.
ورحب جمال بوهندي عضو مجلس الإدارة مشرف الفريق باللاعب في معقل «النسور»، كما أشار بيان الموقع الرسمي للنادي.
وكان اللاعب قد لعب للشارقة قبل أن ينهي ارتباطه معه قبل يومين، ويستقر على عرض خورفكان.
يذكر أن الجهاز الفني للفريق قد أوصى بالتعاقد مع اللاعب لما يملك من خبرة ميدانية في خط الوسط بعد مشاركته في الدوري لعدة مواسم.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
خورفكان
جمال بوهندي
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