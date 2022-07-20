الشارقة يضم ريان يسلم

علي معالي (الشارقة)

أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم عن ضم ريان يسلم لاعب وسط نادي العين السابق، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين، ومن المتوقع أن ينضم الوافد الجديد إلى معسكر «الملك» في النمسا خلال ساعات بعد إتمام كافة الإجراءات.

وفي نفس الوقت، أعلن النادي رحيل خليل خميس عن الفريق، ومن المنتظر أن يتم عدم الاستعانة بخدمات لاعبين آخرين من خلال إعارتهم أو الاستغناء عن خدماتهم ممن لم يسافر مع الفريق إلى المعسكر الخارجي.

ويعتبر رامي يسلم (27 عاماً) من الخامات الكروية الجيدة ومن مدرسة العين الكروية المتميزة، ولكنه خلال الموسم الماضي 2021-2022 لم يتواجد في قائمة أي مباراة، على الرغم من مشاركته في المواسم السابقة بشكل جيد في الدوري.

وفيما يخص خليل خميس (30 عاماً) فقد انضم لصفوف الشارقة الموسم الماضي قادماً من نادي الفجيرة، وشارك مع «الملك» بالدوري في 12 مباراة بواقع 526 دقيقة.