المواي تاي يعود في «احتفالية الورود»

علي معالي (دبي)

بالأهازيج الشعبية وباقات الورود، جاء الاستقبال حافلاً لمنتخب المواي تاي في مطار دبي الدولي، مساء أمس، بعد المشاركة في الألعاب العالمية في برمنجهام بالولايات المتحدة الأميركية، والفوز بميداليتين برونزيتين، حققهما إلياس حبيب ونور الدين سمير.

وضمت البعثة إلى جوار هذين البطلين كلاً من محمد سعيد مرضي وأمين المعتصم، وترأس البعثة علي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، إضافة إلى المدير الفني سانيد وبات.

كان في استقبال البعثة محمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، ياسر سالم نائب رئيس اتحاد المواي تاي، وخالد السويدي عضو مجلس الإدارة، وجاء الاستقبال رائعاً في احتفالية كانت الورود أبرز معالمها، وتفاعلت خلالها البعثة مع الأهازيج وحرص اتحاد اللعبة على وجود اللاعبين الصغار لاستقبال النجوم الكبار، وذلك لتحفيزهم للمستقبل.

ونقل محمد سعيد بن درويش، تهنئة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على هذه النتائج المشرفة في دورة الألعاب العالمية، متمنياً أن يكون القادم أفضل، وأن تستمر هذه اللعبة في الانتشار بالدولة.

وأضاف: نطمح دائماً لأن تكون الرياضة الإماراتية في المقدمة، وهو ما أكدته رياضة المواي تاي في هذه الألعاب، ومن خلال العديد من المشاركات الدولية السابقة، وننتظر منهم المزيد في المستقبل.

وأشاد ياسر سالم بالدعم الكبير الذي تلقاه اللعبة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأيضاً متابعة وتوجيهات عبدالله سعيد النيادي رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وعبر ياسر سالم عن سعادته، قائلاً: ما حققه نجومنا في برمنجهام في هذا الحدث العالمي الكبير شيء رائع، فقد كانوا على قدر المسؤولية، خاصة وأن الاستعداد تم في فترة قصيرة، حيث كانت هناك مشاركة منذ فترة قصيرة في بطولة العالم في أبوظبي، وحققنا فيها المركز الثاني عالمياً.

وقال: نجح الثنائي إلياس وسمير في تحقيق ميداليتين برونزيتين، وكان طموحهما أكبر من ذلك، ولكننا راضون عما تحقق بعد الجهد والتدريب والعطاء الكبير لهما، وأقول لبقية اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ في هذه النسخة العالمية، إن المستقبل أمامكم لتحقيق الطموحات من خلال المشاركات المقبلة، وهي تجربة جيدة لهم، وننتظر منهم التألق والاستمرار في التدريبات القوية.

أبطال في قائمة الشرف

حقق منتخب المواي تاي خلال مشاركته في بطولة الألعاب الرياضية العالمية التي أقيمت في مدينة برمنجهام بولاية ألاباما الأميركية في الفترة من 7 - 17 يوليو الجاري، ميداليتين برونزيتين غاليتين كأول مشاركة لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في فعاليات الحدث الرياضي العالمي الذي ضم أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم.

وقد ضمت بعثة منتخب المواي تاي التي شاركت في الدورة العالمية علي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً للبعثة، وأحمد أبو يوسف إدارياً والمدرب سانيت والمدرب والمدرب المساعد يسريبات سامات وأربعة لاعبين هم كابتن المنتخب الياس حبيب علي الذي شارك في منافسات وزن 81 كجم ونال برونزية الوزن العالمية، فيما نال البرونزية الثانية اللاعب نورالدين سمير الذي شارك بوزن 63.5 كجم، بجانب مشاركة أمين المعتصم في منافسات وزن 71 كجم، ومحمد سعيد مرضي الذي شارك بوزن 67 كجم كأصغر لاعب في المنافسة.

واعتبر خبراء اللعبة بان فوز منتخب المواي تاي بميداليتين برونزيتين في أول مشاركة له في الحدث الرياضي العالمي، إنجاز لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج الذي أُشهر في مايو 2017، بعد أن تمكن قائد منتخب المواي تاي اللاعب إلياس حبيب علي من الفوز بالميدالية البرونزية العالمية، عقب فوزه على بطل المكسيك ميجيل باديلا في منافسات وزن تحت 81 كجم، واستحق البرونزية الثانية لاعبنا نور الدين سمير بفوزه على اللاعب الأميركي جو مولر، بوزن تحت 63.5 كجم.

عبدالله النيادي: الانتصارات تؤكد نجاح «تواصل الأجيال»

أهدى عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد الآسيوي، إنجاز منتخب الإمارات للمواي تاي العالمي للقيادة الرشيدة لرعايتها لقطاع الشباب والرياضة، مثمناً رعاية ودعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الأب الروحي للاتحاد، وجهود ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي والرعاية الكريمة من اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة.

وقال النيادي: ما تحقق يستحق الإشادة بالفعل لأنه تحقق أمام منتخبات عريقة على مستوى العالم، وهو إنجاز لرياضة الامارات ومواي تاي العرب والاتحاد الآسيوي الذي تتشرف الإمارات باحتضان مقره للمرة الأولى.

وذكر النيادي أن الإنجاز البرونزي هو امتداد للإنجاز الذهبي الذي تحقق مؤخراً في بطولة العالم للمواي تاي التي اختتمت مؤخراً في أبوظبي بمشاركة أكثر من 100 دولة، والتي فاز بفضيتها منتخبنا الأول، فيما فاز منتخب المستقبل على مستوى الشباب بالميدالية الذهبية والمركز الأول، مما يؤكد نجاح تواصل الأجيال.

وأضاف رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: لقد ذكرنا قبل مغادرة البعثة لتلك الدورة أن هدفنا تمثيل الدولة بالشكل اللائق من أجل حصد الألقاب والحرص على رفع علم الإمارات عالياً، ليضاف لإنجازات رياضة الإمارات التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة، وقد تحقق ما وعدنا به بفضل جهود الشباب الذين استحقوا الإشادة والتقدير بعد أن ساهموا في تسجيل اسم الإمارات بأحرف من نور في تلك التظاهرة العالمية. واختتم النيادي مشيداً بجهود وسائل الإعلام ومتابعتها لبعثة الإمارات الرياضية، مما ساهم في عكس تلك النجاحات الرياضية العالمية.

علي خوري: الجميع على قدر الثقة

عبر علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي رئيس بعثة منتخبنا الوطني في الدورة عن سعادة إدارة الاتحاد لتواجد منتخب المواي تاي في منصة التتويج في ختام الدورة العالمية التي اختتمت مؤخراً في مدينة برمنجهام، مهدياً الإنجاز البرونزي العالمي للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الأب الروحي للمواي تاي.

وأكد خوري أن اتحاد المواي تاي برئاسة عبدالله سعيد النيادي حرص على المشاركة الإيجابية بما يليق برياضة الإمارات، وقال: كان كافة أعضاء المنتخب بحجم الثقة بالرغم من قوة المباريات في مختلف الأوزان.

إلياس حبيب: وعدنا وأوفينا

أهدى إلياس حبيب، قائد منتخب المواي تاي الإنجاز البرونزي الذي حققه منتخبنا في دورة برمنجهام إلى القيادة الرشيدة لدعمها واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، وتقدم بالشكر والتقدير إلى الداعم الأول لرياضة المواي تاي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مؤكداً أن الفوز البرونزي يعتبر إنجازاً جديراً بالاهتمام، بفضل الأداء القوي الذي قدمه جميع اللاعبين أمام مستويات عالمية متقدمة.

وذكر قائد منتخبنا الوطني للمواي تاي أن التواجد بجانب 3600 رياضي ورياضية من 100 دولة من جميع أنحاء العالم يعد شرفاً عظيماً لرياضة الإمارات، خاصة وهي المشاركة العالمية الأولى لمنتخبنا، والتي تمثل إنجازاً لمواي تاي الإمارات الشاب، على وجه الخصوص لحداثة إشهار الاتحاد الذي يشكل إضافة حقيقية لرياضة الإمارات.

وأضاف - صاحب ذهبية وزن 81 كجم في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في أبوظبي في مايو الماضي بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من 100 دولة: وعدنا برفع علم الإمارات في دورة الألعاب العالمية التي ضمت نخبة من نجوم العالم، وقد كان وعدنا صادقاً بتحقيق ميداليتين برونزيتين عالميتين أمام أبطال عالميين في هذا المحفل العالمي الكبير، لمواصلة لتألق مواي تاي الإمارات واستثماراً لجهود مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالله سعيد النيادي، حيث تمثل المشاركة الأولى في هذا الحدث الرياضي العالمي فرصة لمزيد من الاحتكاك أمام مستويات عالمية لمنتخبنا الذي يضم مجموعة من الشباب الصاعد الذين استفادوا من التجربة في كافه الجوانب الفنية والمجتمعية وعكسوا الوجه المشرق لرياضة الإمارات.

نور الدين سمير: انتصار لرياضة الإمارات

قال اللاعب البرونزي نور الدين سمير إن فوزه وزميله الياس حبيب علي بالميدالية البرونزية، في تلك التظاهرة الرياضية العالمية التي ضمت أبطال النخبة في الدول المشاركة يعد انتصاراً للرياضة الإماراتية، وثمن سمير جهود اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج ومؤازرة البعثة الرياضية والإدارية للمنتخبات المشاركة.

وذكر: لقد كانت المستويات عالية خاصة أصحاب الأرض أبطال أميركا الذين شاركوا بأبرز اللاعبين المصنفين في كافة المنافسات، مما ساهم في ارتفاع مستوى المنافسة.

وتوجه اللاعب بالشكر والتقدير إلى الأب الروحي لرياضة المواي تاي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مؤكداً أن عام 2022 الحالي سيشهد الكثير من الإنجازات الرياضة للمواي تاي على مختلف المستويات والفئات العمرية بداية من بطولة العالم للناشئين للمواي تاي التي تقام في ماليزيا في أغسطس المقبل.