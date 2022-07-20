«أبوظبي للزوارق» إلى بولندا للمشاركة في مونديال «فورمولا-2»

أبوظبي (الاتحاد)

يشق عمالقة وأبطال فريق أبوظبي للزوارق السريعة طريقهم نحو مغامرة وتحد جديد عبر المغادرة إلى بولندا صباح اليوم، للمشاركة في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2، والتي تستضيفها مدينة أوجستو البولندية ابتداءٍ من يوم غدٍ «الجمعة»، وحتى الأحد المقبل، وسط مشاركة متوقعة لخمسة وعشرين زورقاً في أولى جولات البطولة والمنافسة.

وتعود منافسات هذه البطولة كي تشعل فتيل التحدي بين المشاركين للمنافسة على لقب موسم 2022، بالإضافة لتحدٍ خاص لفريق أبوظبي حامل اللقب عن الموسم الماضي عن طريق البطل راشد القمزي قائد زورق «أبوظبي1»، والذي تفوق بتحقيق 47 نقطة حصد بها اللقب.

ويحمل فريق أبوظبي رقماً كبيراً من خلال البطولة، بعد أن تمكن من إحراز اللقب 4 مرات في ستة مواسم فقط منذ بدء مشاركته في 2016 عبر هذه البطولة، ويسعى بقوة كي يحقق اللقب الخامس له هذا الموسم.

وتغادر بعثة الفريق اليوم، برئاسة سالم الرميثي ومع المتسابقين راشد القمزي ومنصور المنصوري والراديو مان ناصر الظاهري، بالإضافة للطاقم الإعلامي والإداري الخاص بالفريق، وتجدر الإشارة إلى أن زوارق الفريق كان قد تم شحنها قبل أسابيع لمنطقة المنافسة ومعسكر الزوارق الذي يطل على نهر أوجستو.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية في بداية أغسطس المقبل في ليتوانيا، كي تستكمل جولات البطولة لاحقاً مع الجولتين الثالثة والرابعة في سبتمبر بالبرتغال.

من جهته، وجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، للمتابعة الدائمة والدعم المتواصل لفريق أبوظبي للزوارق السريعة، كما وجه الشكر إلى أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب.

وشدد الرميثي على المكانة التي يطمح فريق أبوظبي دوماً لتحقيقها والوصول إليها من خلال كل البطولات التي يشارك من خلالها، هي البقاء على القمة وتحقيق الألقاب والسعي لأن يكون لاسم الفريق الإماراتي الريادة عبر كل محطاته ومشاركاته.

وقال: ندخل تحدياً قوياً مع أولى جولات زوارق الفورمولا-2 ونتطلع لأن نواصل نفس نهج المراكز الأولى والتفوق الذي بدأنا فيه بقية البطولات هذا الموسم أيضاً، خاصة أن فريقنا قد أحرز المركزين الأول والثاني في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 في فرنسا في مايو الماضي. وأضاف الرميثي: مع كل فوز وكل نصر تستمر الدفعة المعنوية لدى كل الفريق للأعلى والأفضل، وبالتالي يواصل كل الكوادر وفي كل الفئات السعي للظهور بالمستوى المتميز والمنشود لأبطال فريق أبوظبي.