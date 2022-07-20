«صيفنا سعادة» يدشن نسخته الثالثة في عجمان

عجمان (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، دشن الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، فعاليات النسخة الثالثة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، الذي يستمر حتى 18 أغسطس المقبل، وذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وعدد من المسؤولين بجانب مديري الدوائر الحكومية المشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى الفئات المستهدفة من أبناء المجتمع.

ويحظى البرنامج الصيفي باهتمام متزايد من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على النسختين الأولى والثانية اللتين حققتا نجاحاً باهراً، كما يجد تفاعلاً كبيراً من فئات المجتمع، حيث شهدت الأيام الماضية انطلاق عملية التسجيل بعد تدشين الموقع الرسمي للبرنامج الصيفي، وسط اهتمام لافت وتفاعل كبير من الأسر والشباب مع البرامج المقررة في النسخة الثالثة.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي في كلمة له خلال حفل الإطلاق، أن قيام البرنامج الصيفي لحكومة عجمان في النسختين الماضيتين كان له بالغ الأثر في نفوس المشاركين والمستفيدين من المبادرات والأنشطة، مشيراً إلى أن ذلك النجاح ما كان ليتحقق لولا دعم قيادتنا الرشيدة، ومباركة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان، الذي يولي المجتمع أهمية بالغة للارتقاء به في شتى المجالات، وأيضاً رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومتابعته الدائمة لهذا البرنامج.

وأثنى الشيخ أحمد بن حميد النعيمي على وزارة تنمية المجتمع الشريك الرئيسي للبرنامج، وعلى جميع الشركاء الاستراتيجيين الداعمين، والمؤسسات والدوائر التابعة لحكومة عجمان شاكراً ما قدموه من جهد كبير في دعم مسيرة النجاح.

ومضى قائلاً: إن البرنامج الصيفي في نسخته الثالثة سيعمل على مجموعة مختلفة من البرامج والأنشطة النوعية، والتي تخدم مختلف شرائح المجتمع من الأطفال والشباب والأسر، كما سيهتم بالأنشطة المتخصصة لأصحاب الهمم.

من جانبها، تقدمت معالي حصة بنت عيسى وزيرة تنمية المجتمع بوافر الامتنان والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على دعم سموه المستمر للبرامج والمبادرات الاجتماعية، وحرصه على تعزيز جهود وزارة تنمية المجتمع في استثمار طاقات مختلف شرائح المجتمع، لما يحقق المنفعة العامة خلال الإجازة الصيفية، عبر خلق الوقت المثمر لمختلف الأعمار.

كما تقدمت بالشكر إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته الداعمة لإنجاح برنامج «صيفنا سعادة» بنسخته الجديدة للعام الجاري 2022، مشيرةً إلى أن رعايته الكريمة تعكس حرص سموه على الحفاظ على توفير بيئة محفزة لإسعاد الأبناء وأولياء أمورهم على أرض الإمارات بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص.