«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يبحث تطوير الجودو

الشارقة (الاتحاد)

بحث نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، خلال اجتماعه برئاسة أحمد عبد الرحمن العويس رئيس النادي، مع محمد جاسم الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، السبل الكفيلة بتطوير رياضة الجودو في النادي، ومواصلة الأداء التصاعدي الذي يشهده النادي في الوقت الحاضر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر النادي، بحضور المدير التنفيذي للنادي، المهندسة هنادي خليفة الكابوري، ومدير إدارة التدريب الرياضي عبد العزيز الحمادي، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق الجودو للبنات لفئة البراعم والأشبال، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى اتحاد اللعبة لمواصلة تطوير اللعبة في النادي خاصة، وإمارة الشارقة عامة، واستضافة إحدى بطولات البراعم خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع اتحاد اللعبة.

وأكد أحمد العويس أن توجه إدارة النادي حالياً ينصب حول تطوير رياضة الجودو، ونشر ثقافة ممارستها لدى الأعمار المبكرة، وذلك وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي وتوجهات مجلس إدارة النادي بدعم مشروع الإمارات، والمتمثل في بمشروع «الرياضات ذات الأولوية»، والذي سيتم التركيز عليه خلال المرحلة المقبلة، حيث تعد رياضة الجودو إحداها لتعزيز تنافسية رياضة الإمارات وحضورها عالمياً، وزيادة القدرة على تحقيق إنجازات رياضية وأولمبية للدولة في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً أن النادي يتطلع لاستكشاف لاعبين ولاعبات من المواهب المواطنة، والعمل على تطويرها لرفد المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

وبارك محمد جاسم بخطوة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بتشكيل فريق البنات، إضافة إلى فرقه الحالية للبراعم والأشبال بالجودو، مؤكداً أن الاتحاد سيقوم بتقديم الدعم الفني المتاح، وبما يساهم بنجاح مشروع النادي لتطوير رياضة الجودو، وسيقوم فريق من الاتحاد بزيارة النادي خلال الفترة المقبلة لهذا الغرض.