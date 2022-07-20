اتحاد «الطائرة» ينظم بطولة رسمية للجاليات

دبي (وام)

قرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة بطولة رسمية لفرق الجاليات والشركات التي تمارس نشاط اللعبة داخل الدولة، على أن تقام البطولة تحت إشراف الاتحاد وتخضع لكل اللوائح الدولية المنظمة، بما يحافظ على جدواها واستمراريتها.

وعقد الاتحاد برئاسة عبد الله جمعة الدرمكي اجتماعاً، مع ممثلي بعض الجاليات الأجنبية المقيمين بالدولة، لبحث أطر التعاون المشترك بين الاتحاد والجاليات المختلفة.

وشهد الاجتماع، الذي حضره عبد العزيز إبراهيم السلمان الأمين العام للاتحاد، الاتفاق على وضع تصور لتنظيم عدد من المسابقات تجمع أبناء الجاليات المتواجدة بالدولة، بهدف نشر اللعبة وإتاحة الفرصة للجميع لممارسة الكرة الطائرة تحت مظلة الاتحاد.

وأوضح السلمان أن الاجتماع جاء تجسيداً لاستراتيجية الاتحاد في توسيع قاعدة المشاركة، وإيجاد موارد لضخ دماء جديدة في اللعبة، والاستفادة من أبناء الجاليات المقيمة بالدولة، بما يتماشى مع اللوائح المنظمة للمسابقات التي تسمح للأندية بقيد لاعبين مقيمين، يمكن الاستفادة منهم مستقبلا وضمهم لصفوف المنتخبات الوطنية.

وقال: «استراتيجية الاتحاد هي أن حق ممارسة هذه الرياضة مكفول لجميع فئات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، ما حفزنا على السعي جاهدين لتيسير ممارسة اللعبة خاصة لفئة عريضة من المجتمع وهم فئة الجاليات المقيمة بالدولة».

وأوضح: «هناك أكثر من 45 فريقاً من أبناء الجاليات يشاركون في منافسات للكرة الطائرة تقيمها الشركات والجاليات في الدولة، من دون إشراف اتحاد اللعبة، لذلك رأينا أن نعطي هذه المسابقات الصبغة الرسمية لتقام بشكل أكثر تنظيما تحت إشراف الاتحاد».

وأشار إلى أنه تقرر اختيار أفضل 16 فريقاً من بين فرق الجاليات والشركات التي تمارس نشاط الكرة الطائرة داخل الدولة، لإقامة بطولة فيما بينهم تحت إشراف الاتحاد، على أن تقام البطولة تحت شعار «الكرة الطائرة بلا حدود» وتكون نسختها الأولى خلال الموسم الرياضي الحالي.

واعتبر السلمان أن هذه الخطوة تحقق مجموعة من الأهداف الإيجابية لنشاط اللعبة في الدولة ولكل الأطراف المتعاونة.

وأوضح أن الدراسات والإحصائيات أشارت لوجود أكثر من 2.5 مليون شخص بالدولة من الفئات العمرية القادرة علي ممارسة الرياضة بكل يسر، ما يعظم دور اتحاد الطائرة وغيره من الاتحادات الرياضية.