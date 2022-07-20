بوجاتشار بطل «المرحلة 17» من سباق فرنسا

باريس (وام)

عزز الدراج تادي بوجاتشار نجم فريق «الإمارات للدراجات» آماله في الدفاع عن لقبه بسباق فرنسا الدولي «تور دو فرانس» بفوز جديد في مراحل السباق العريق الذي توج بلقبه في كل من العامين الماضيين.

وفاز بوجاتشار بلقب المرحلة الـ17 من السباق، والتي أقيمت اليوم لمسافة 129.5 كم من سان جودان إلى بييراجود ليعزز موقعه في المركز الثاني بالترتيب العام للنسخة الحالية من السباق ويشدد الخناق على الدنماركي جوناس فينيجارد متصدر الترتيب العام.

وأكد بوجاتشار مجدداً إجادته للتعامل مع المراحل الجبلية في السباقات، حيث نجح في حسم المركز الأول خلال مرحلة اليوم، وهي إحدى المراحل الجبلية في السباق، واستعد بقوة لمرحلة الغد وهي جبلية أيضاً وتمتد لمسافة 143.5 كم.

وأصبح بوجاتشار أكثر الدراجين المشاركين في نسخة هذا العام من السباق الفرنسي الذي يتوج بألقاب مراحل مختلفة في السباق حيث توج اليوم باللقب الثالث له في مراحل هذه النسخة علما بأنه التتويج الثاني له في المراحل الجبلية.

ويتطلع بوجاتشار لاستغلال المرحلة الجبلية المقررة غداً «الخميس» لتحقيق الفارق على فينيجارد واستعادة صدارة الترتيب العام للسباق وكذلك القميص الأصفر ليقترب خطوة جيدة من الدفاع عن لقبه في هذه النسخة التي تختتم فعالياتها يوم الأحد المقبل.