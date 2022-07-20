ناجلسمان: ما يفعله برشلونة في «الميركاتو» مثير للشبهات!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواصل برشلونة تحركاته المكثفة في سوق الانتقالات الصيفية، وبعد أن انتهى من ضم الدنماركي أندرياس كريستينسن والبرازيلي رافينيا والإيفواري فرانك كيسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، لم يتوقف عن البحث عن مزيد من اللاعبين لخط الدفاع، بينما كان النادي الكتالوني يضج بالشكوى في العام الماضي من كثرة الديون والصعوبات المالية الكبيرة التي حرمته من تجديد عقد نجمه الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب تجاوز سقف الرواتب.

جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن مونيخ انتقد بشدة هذا التناقض، ووصف نشاط برشلونة في «الميركاتو الصيفي» بأنه مثير للشبهات، مشيراً إلى أن ما يحدث مع البارسا أمر غريب وشاذ ومثير للدهشة وغير طبيعي، في وقت لم يتوقف فيه مسؤولو هذا النادي الكتالوني عن الحديث عن الصعوبات المالية التي يعانون منها، بينما يقومون بمواصلة إبرام صفقات ضخمة لا تتناسب مع حجم ميزانية النادي المدين بأكثر من مليار يورو.

وأضاف ناجلسمان قائلاً: بأمانة وبكل صراحة، أنا لا أفهم كيف يفعل برشلونة كل ذلك في وضعه الحالي المكبل بالديون.

وعلق ساخراً: يبدو أن البارسا هو النادي الوحيد في العالم الذي يمكنه شراء لاعبين من دون أن يدفع مقابل، وهذا أمر شاذ ومجنون.

واعترف ناجلسمان بأن البايرن ما كان من الممكن أن يرفض العرض الكبير الذي قدمه برشلونة لشراء ليفاندوفسكي، لأنه كان بحاجة إلى المال، وإذا لم يفرط فيه هذا الصيف، سيضطر إلى الاستغناء عنه مجاناً في نهاية الموسم القادم.

واختتم ناجلسمان كلامه الذي نقل موقع جول العالمي مقتطفات منه، بقوله: سوق الانتقالات ليست سهلة، ولا يتوافر العدد الكافي من المهاجمين رؤوس الحربة الذين يمكن شراؤهم، والذين بمقدور الواحد منهم أن يسجل 40 هدفاً في الموسم الواحد، هذا لم يحدث إلا عندنا وعند ريال مدريد في الموسم الماضي.

يذكر أن بايرن ميونيخ يقوم حالياً بجولة في الولايات المتحدة الأميركية استعداداً للموسم الجديد، ومن المقرر أن يلعب مباراة ودية ضد مانشستر سيتي يوم السبت القادم بملعب «لامبو فيلد» الخاص بفريق جرين باي باكرز، أحد أندية الدوري الأميركي.