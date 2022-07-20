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نجم ميلان يندد بـ «تعريض حياته للخطر»!

نجم ميلان يندد بـ «تعريض حياته للخطر»!
20 يوليو 2022 16:49

روما (أ ف ب)
ندّد الدولي الفرنسي تييمويه باكايوكو لاعب وسط ميلان، بطل إيطاليا لكرة القدم، بإلقاء الشرطة الإيطالية القبض عليه وهو برفقة أقاربه، في حين تم تصوير جزء مما حدث وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار انتقادات لاذعة.
وظهر في الشريط المصور باكايوكو (27 عاماً) متكئاً بهدوء على سيارة الشرطة، فيما كان أحد رجال الشرطة يفتش لاعب الوسط الفرنسي إلى جانبه، وجهت شرطية مسدسها نحو السيارة التي يبدو أن باكايوكو كان قد خرج منها.
بعد بضع ثوانٍ، اقترب شرطي ثالث من زميله ولاعب كرة القدم، معيداً مسدسه إلى الحزام وتبادل بضع كلمات مع زميله، الذي تعرف على هوية باكايوكو ليتوقف على الفور عن تفتيشه.
وأكدت شرطة ميلانو في بيان نقلته الصحف الإيطالية أن باكايوكو والراكب الآخر للسيارة خضعا للتفتيش لأنهما يشبهان الوصف الذي أدلى به اثنان من المشتبه بهم في قضية أخرى، واصفة الاتهامات بالتنميط العنصري بـ «تعليقات غير لائقة».
كتب باكايوكو عبر حسابه على إنستجرام: «لقد أبلغت سلطات ميلانو أنه كان خطأ من قبل الشرطة التي أدركت ذلك».
وأضاف: «الخطأ بشري، ليس لديّ مشكلة في ذلك، ولكن الطريقة والمنهجية التي تم استخدامها هما مشكلة بالنسبة لي».
وأردف موضحاً: «في الفيديو لا ترى كل شيء، وأعتقد أن هذا هو أهدأ جزء مما حدث، عليك أن تعرف أنني وجدت نفسي مع مسدس على بعد متر واحد، من ناحية النافذة الجانبية للركاب، من الواضح أنهم يعرضون حياتنا للخطر».
وختم لاعب رين وموناكو الفرنسيين وتشيلسي الإنجليزي ونابولي الإيطالي السابق: «لماذا لم يجروا ببساطة تحقيقاً عن الاسم، من خلال طلب أوراق السيارة أو ببساطة عن طريق التواصل».

ميلان
تييمويه باكايوكو
إيطاليا
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