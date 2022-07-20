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صلاح وماني يجددان الصراع على جائزة أفضل لاعب أفريقي

صلاح وماني يجددان الصراع على جائزة أفضل لاعب أفريقي
20 يوليو 2022 15:00

جوهانسبرج (أ ف ب)
سيكون الحفل السنوي لتوزيع الجوائز الفردية لكرة القدم الأفريقية في الرباط عاصمة المغرب غداً «الخميس»، مسرحاً لمنازلة جديدة تقليدية في الآونة الأخيرة بين الزميلين السابقين في ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.
ولعب ماني دوراً رئيساً في قيادة منتخب السنغال لهزيمة «الفراعنة» بقيادة صلاح في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021-2022 ثمّ في مباراة أخرى فاصلة للتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.
وانتهت المواجهتان اللتان أقيمتا في الكاميرون والسنغال لمصلحة «أسود التيرانجا» بركلات الترجيح، حيث سجل ماني ركلتيه في المرتين، علماً بأن فوز السنغاليين آنذاك كان قد حُسم قبل أن يصل صلاح إلى دوره في التسديد، لكن صلاح أضاع ركلته في المواجهة الثانية والمفصلية للتأهل إلى كأس العالم.
وأسهم تفوق السنغال هذا العام بإعطاء مانيه بعض الحظوظ الإضافية للفوز في السباق نحو لقب أفضل لاعب الذي سبق أن أحرزه مرة واحدة عام 2019، قبل أن تلغى الجائزة في النسختين التاليتين بسبب جائحة كورونا.
وبحال فوز ماني، سيصبح أول نجم من بايرن ميونيخ الألماني يتم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم أفريقي.
وكان أقرب لاعب من بطل ألمانيا للفوز بالجائزة الغاني صامويل كوفور عامي 1999 و2001 عندما احتل المركز الثاني.
وانتقل ماني إلى بايرن الشهر الماضي في صفقة مدتها ثلاث سنوات، قادماً من ليفربول الذي انضم إليه عام 2016 من ساوثمبتون، ووصفه المدرب الألماني يورجن كلوب بأنه «مهاجم متكامل».
وفاز صلاح بالجائزة في العامين 2017 و2018، قبل أن يرفع فوز ماني في العام التالي عدد الفائزين من ليفربول إلى أربعة، بعدما سبق أن تُوج السنغالي الحجي ضيوف بالجائزة عام 2002.

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