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جوارديولا: كلام الإعلام عن نيمار «غير دقيق»!

جوارديولا: كلام الإعلام عن نيمار «غير دقيق»!
20 يوليو 2022 14:30

برلين (د ب أ)
نفى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الشائعات التي تدور حول إمكانية انضمام نيمار للفريق في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكانت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية أن باريس سان جيرمان عرض نيمار على مانشستر سيتي في وقت سابق هذا الصيف في إطار صفقة تبادلية تتضمن انتقال برناردو سيلفا من السيتي إلى سان جيرمان.
وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي رفض الاقتراح، لكن جوارديولا وصف هذه الرواية بأنها غير دقيقة.
وأوضح جوارديولا في تصريحاته للصحفيين في هيوستن قبل مباراة مقررة لفريقه أمام كلوب أميركا، استعداداً للموسم المقبل: «أشعر بالأسف لصحيفة لو باريزيان، لكن هذا ليس صحيحاً، أشعر بالأسف لهم، لأن المعلومات التي حصلوا عليها خاطئة».
وأضاف: «نيمار لاعب رائع، وحسب معلوماتي، هو شخص لطيف، دعوه يعبر عن نفسه في باريس».
وتابع جوارديولا، مشيراً إلى كم اللاعبين الذين ترتبط أسماؤهم بمانشستر سيتي: «يشتري مانشستر سيتي 150 لاعباً في كل صيف، وهذا ليس صحيحاً، بالطبع، أشعر بالأسف لنيمار».
وكرر جوارديولا التأكيد على ثقته في استمرار برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي رغم ارتباط اسمه ببرشلونة.
وأبرم مانشستر سيتي عدة صفقات بارزة هذا الصيف، على رأسها التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند وكذلك كالفين فيليبس وجوليان ألفاريز وستيفان أورتيجا مورينو، لكن برناردو سيلفا أثبت نفسه كلاعب مهم في خط وسط الفريق.

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