أمل جمال تُشارك في إدارة نهائي «أندية سيدات غرب آسيا»

دبي (الاتحاد)

تشارك الحكمة الدولية أمل جمال «مساعد ثانٍ» ضمن طاقم التحكيم الذي يدير مباراة فريقي الصفاء اللبناني والأرثوذكسي الأردني، اليوم، في نهائي بطولة كأس غرب آسيا الثانية لأندية السيدات 2022، على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء بالأردن.

وكانت الدولية أمل جمال قد شاركت «كمساعد أول» في مباراة فيروزة السوري ونفط الشمال العراقي، ومباراة فريقي الأرثوذكسي الأردني وفيروزة السوري، وقدمت أداء تحكيمياً مميزاً وهذا التميز دفع لجنة الحكام لاختيارها «كمساعد ثانٍ» ضمن طاقم تحكيم مباراة نصف النهائي بين فريقي نفط الشمال العراقي والأرثوذكسي الأردني.