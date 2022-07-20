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برشلونة يتفوق على ميامي بسداسية

برشلونة يتفوق على ميامي بسداسية
20 يوليو 2022 12:45

ميامي (د ب أ)
حقق فريق برشلونة انتصاراً ساحقاً أمام إنتر ميامي الأميركي، وتغلب عليه 6 -0 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين ضمن جولة برشلونة في الولايات المتحدة استعداداً للموسم الجديد.
وجاء الانتصار الساحق بعد ساعات قليلة من إعلان برشلونة تعاقده رسمياً مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من بايرن ميونيخ الألماني، مقابل 50 مليون يورو، ولكن اللاعب لم يكن ضمن قائمة برشلونة في المباراة، علماً بأنه وصل إلى ميامي يوم الأحد الماضي للقاء زملائه الجدد بالفريق الكتالوني.
وعلى ملعب «ريكاردو سيلفا»، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، أنهى برشلونة الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف سجلها بيير-إيميريك أوباميانج ورافينيا وأنسو فاتي في الدقائق 19 و25 و41.
وفي الشوط الثاني، أضاف برشلونة ثلاثة أهداف أخرى عن طريق بابلو مارتن باييز وممفيس ديباي وعثمان ديمبلي في الدقائق 55 و69 و70.

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