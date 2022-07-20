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شباب «الطائرة» إلى الدمام للمشاركة في «غرب آسيا»

شباب «الطائرة» إلى الدمام للمشاركة في «غرب آسيا»
20 يوليو 2022 13:30

دبي (الاتحاد)
غادرت صباح اليوم بعثة منتخبنا الوطني لكرة الطائرة للشباب إلى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية لخوض غمار منافسات بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 يوليو حتى 1 أغسطس المقبل.
وكان المنتخب قد اختتم معسكره التدريبي المغلق الذي أقيم في صالة نادي عجمان، حيث ركز أحمد ندا مدرب المنتخب والجهاز الفني المعاون على منح اللاعبين جرعات تدريبية مكثفة تهدف إلى رفع الحالة البدنية والفنية للاعبين خلال الفترة الماضية.
تتكون بعثة المنتخب الوطني للشباب من علي صالح الدولة مديراً للمنتخب، وأحمد ندا هلال مدرباً، ومروان رفعت عبد الحميد مساعداً للمدرب، وضياء الدين حامد أخصائياً للعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى عوض صالح المنصوري رئيساً للبعثة، واللاعبين: عيسى ناصر عبدي وفيصل اللنجاوي ويوسف درويش حسن (شباب الأهلي) وعبد الرحمن المهري وراشد موسى الريامي ومسعود درويش سبكي ومحمد سلطان المنصوري (عجمان) وزايد بطي السويدي وراشد فهد جمعة ومحمد خالد الفلاسي (النصر) وأحمد إبراهيم بشير (الوصل) وخالد راشد المسكري (العين)، كما يرافق المنتخب الحكم مرشح دولي رغش صالح العامري.

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الكرة الطائرة
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