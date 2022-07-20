سيرينا وديوكوفيتش في دورة سينسيناتي

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أعلن منظمو دورة سينسيناتي الأميركية الدولية لكرة المضرب، والتي تنطلق الشهر المقبل إدراج اسم اللاعبة المخضرمة الأميركية سيرينا وليامز والصربي نوفاك ديوكوفيتش في سحب القرعة، وذلك تمهيداً لمشاركة محتملة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة ديوكوفيتش، بطل النسخة الأخيرة من ويمبلدون والمتوج بـ 21 لقباً كبيراً، في سينسيناتي الألف نقطة للماسترز المقررة من 13 حتى 21 أغسطس المقبل، في حال تمسك بقرار عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتمنع الولايات المتحدة الزوار الأجانب غير الملقحين من دخول البلاد، فيما صرّح ديوكوفيتش سابقاً إنه لا يزال ليس لديه أي نية للحصول على اللقاح.

في وقت سابق من هذا الشهر، أقرّ «ديوكو» أنه من غير المرجح أن يلعب في الولايات المتحدة ما لم تتغير شروط الدخول.

وقال: «أود خوض غمار بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، لكن إذا لم يحدث ذلك، فهي ليست نهاية العالم، ولا أول بطولة كبرى يجب أن أتخلى عنها».

ولدى السيدات وإلى جانب سيرينا حاملة اللقب عامي 2014 و2015، تبرز مشاركة البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً والمتوجة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة مرتين والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا وماديسون كيز والاسبانية جاربين موجوروسا والتشيكية كارولينا بليشكوفا.

كما تشارك الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون واليابانية ناومي أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب كبرى والبريطانية إيما رادوكانو الفائزة بلقب فلاشينغ ميدوز.

وغابت سيرينا (40 عاماً) عن الملاعب منذ قرابة عام لتعود وتخوض مباراتها الاولى في الفردي في الدور الأوّل من النسخة الاخيرة من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والتي انتهت بخسارة مدوية.

وتخوض سيرينا، الفائزة بـ 23 لقباً في بطولات «جراند سلام»، دورة تورنتو الكندية الشهر المقبل.