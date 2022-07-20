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أحمد عمر يبدأ مشواره مع «سلة الملك»

أحمد عمر يبدأ مشواره مع «سلة الملك»
20 يوليو 2022 13:00

علي معالي (دبي)
بدأ المصري أحمد عمر المرحلة الخامسة له في مجال التدريب بأنديتنا في كرة السلة، والمحطة الجديدة من بيت الملك الشرقاوي، حيث دشن الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد 2022- 2023 بصالة نادي الشارقة، مع أفراد جهازه المعاون.
وكانت آخر محطات أحمد عمر في نادي شباب الأهلي في الموسم الماضي حقق خلالها الألقاب الثلاثة التي شارك فيها الفرسان وهي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، في الوقت الذي حصل فيه فريقه الحالي الشارقة على لقب واحد وهو كأس الاتحاد.
وهناك الكثير من الطموحات لدى الشرقاوية باستعادة العديد من الألقاب التي غابت عن الفريق مؤخرا رغم الكفاءة العالية التي أظهرها الملك خلال قيادة الكابتن عبدالحميد إبراهيم، بدليل أن الفريق تأهل إلى جميع النهائيات المحلية وتوج من قبل تحت قيادة «حميدو» بلقب بطل الخليج.
وتبقى المعضلة الأهم التي سوف يبحث لها المدرب الجديد على الشارقة أحمد عمر وهي كيفية الاستفادة من التأهل للنهائيات المحلية بتحقيق الألقاب، خاصة وأن الفريق به في الوقت الراهن عناصر الخبرة والشباب وهي من أهم إفرازات المدرب السابق، ولكن يبقى عنصر مهم وهو نجاح الملك في استقطاب ثنائي أجنبي يساهم في دعم العناصر المحلية لتحقيق الألقاب.
وكان أحمد عمر قد درب من قبل نادي الشباب «سابقاً»، وكانت مسيرة ذهبية مع الجوارح، ودرب أيضاً الوصل والنصر، ثم مؤخراً شباب الأهلي قبل الانتقال لمحطة الملك.
ووجه أحمد عمر الشكر لإدارة نادي الشارقة لمنجه ثقة العمل مع الفريق في الموسم الجديد قائلا:«الملك مر بفترة إحلال وتجديد خلال السنوات الماضية وأصبح القوام الأساسي له من اللاعبين صغار السن، وطموحي بالتعاون مع اللاعبين والمنظومة، هو تحقيق بطولة للنادي، والأهم هو أن يظهر الفريق بشكل يليق باسم النادي العريق».
ويبدأ الشارقة موسمه الجديد يوم 2 سبتمبر المقبل بالدفاع عن لقب بطولة كأس الاتحاد، قبل انطلاق مسابقة الدوري الإمارات يوم 23 سبتمبر من نفس الشهر.

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