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الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن

الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
20 يوليو 2022 12:00

دبي (الاتحاد)
التقى عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، أعضاء منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم في مقر إقامة «الأبيض» بمدينة أبها، في المملكة العربية السعودية، حيث يشارك المنتخب في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، التي تقام للفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي الأردن واليمن.
وتحدث الجنيبي خلال اللقاء عن أهمية المباراة الافتتاحية في كل البطولات، مؤكداً أن تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة أمام منتخب الأردن اليوم، ستعطي دفعة معنوية كبيرة للأبيض في مشوار البطولة.
وأشاد الجنيبي بجهود الاتحاد العربي لكرة القدم، وحرصه على تنظيم بطولات لمنتخبات المراحل السنية، مما يسهم في عملية تطويرها وزيادة خبرات اللاعبين.
 

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