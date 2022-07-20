رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تحوّل النجم الدولي البرازيلي الشاب رودريجو جوس «21عاماً» جناح ريال مدريد الإسباني من مجرد لاعب في الفريق «الملكي» وبديل جيد إلى لاعب أساسي لاغنى عنه، بعد أن منحه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، الكثير من الثقة خلال الجولات الأخيرة من مباريات الموسم الماضي، سواء في الدوري أو دوري الأبطال، لينجح في إحراز 7 أهداف في آخر 11مباراة في الموسم المنتهي، منها هدفان حاسمان في إياب قبل نهائي الأبطال، أسهما في تأهل «الملكي» للمباراة النهائية للبطولة.

ويتوقع المراقبون أن يسير أنشيلوتي على نفس النهج، في منح الثقة لهذا الشاب البرازيلي الموهوب، إلى جانب مواطنه فينسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة، ليشكلوا «مثلثاً هجومياً» من الطرازالعالمي في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة «دياريو سبورت» إن رودريجو قبل التحدي وقال إنه سعيد بالطريقة التي أنهى بها الموسم الماضي، لأنه لعب بصورة جيدة وكان عند حسن ظن وثقة أنشيلوتي، ولفت أنظارالجميع، ليس في مباراة واحدة أو اثنتين وإنما في جميع المباريات التي شارك فيها سواء في «الليجا» أو «الابطال».

وقال رودريجو: سجلت أهدافاً مهمة وصنعت تمريرات حاسمة وأظهرت أفضل «نسخة» مني، وأملي في الموسم الجديد أن أسير على نفس النهج، ولكن من بداية الموسم لنهايته وليس في الجولات الأخيرة فقط.

ونجح رودريجو مهاجم سانتوس السابق، في إقناع أنشيلوتي وجماهير السانتياجو برنابيو بوهبته ومهاراته وأهدافه، ودوره الحيوي مع الفريق.

ويستمتع رودريجو بالحياة في مدريد ويتمسك بالبقاء، متجاهلاً بعض العروض التي وصلت إليه من وكيل أعماله، لأنه يريد أن يصنع تاريخاً مع «الميرينجي»، حيث أصبحت فرص مشاركته في المباريات من بداية الموسم كبيرة. ويتطلع رودريجو شوقاً لبدء الموسم لكي يواصل أداءه الرفيع ويساعد الفريق على حصد البطولات والألقاب.

رودريجو المولود في 9 يناير2001، لعب لنادي وحيد في البرازيل هو سانتوس ومنه انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2018، ولكنه لم ينضم رسمياً إلا بعدها بعام كامل، وكانت بدايته في الريال مع فريق الرديف «لوكاستيا» 2019، وفي نفس العام تم تصعيده للفريق الأول.

رودريجو أول لاعب مولود في القرن الواحد والعشرين يسجل ثلاثية هاتريك في دوري الأبطال مع «الملكي» موسم 2019-2020، وسجلها في مرمى جلطة سراي التركي، ولعب لمنتخبات الشباب تحت 17 و20 و23 سنة وتم تصعيده لمنتخب «السامبا» الأول في 2019.