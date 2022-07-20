«النسور» يقترب من مدافع برازيلي ويحسم مصير دوجلاس

فيصل النقبي (خورفكان)

علمت «الاتحاد» أن شركة نادي خورفكان لكرة القدم قد اقتربت من التعاقد مع مدافع من الجنسية البرازيلية بناءً على توصية من الجهاز الفني للفريق بقيادة عبدالعزيز العنبري.

ومن المنتظر وصول المدافع للدولة خلال الساعات المقبلة من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ومن ثم توقيع العقد والانضمام لتدريبات الفريق قبل السفر إلى هولندا لإقامة المعسكر الخارجي.

ولم تحسم اللجنة الفنية بالنادي مصير المهاجم دوجلاس تانكي، الذي يرتبط بعقد مستمر مع النادي للموسم المقبل، حيث من المنتظر أن يتم حسم موقفه، إما في البقاء أو مغادرة الفريق وتسوية العقد، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة باللاعب قريباً.

من جهة أخرى أكملت الإدارة كافة ترتيبات المعسكر الخارجي، حيث تغادر بعثة الفريق إلى هولندا برئاسة مشرف الفريق مع الجهاز الفني والإداري، ويقام المعسكر من 24 يوليو الجاري وحتى 14أغسطسس المقبل.