اتحاد الكرة يعتمد مواعيد انطلاق مسابقاته للموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

اعتمد اتحاد الكرة، مواعيد انطلاق مسابقاته الكروية في الموسم الموسم الرياضي الجديد 2022 – 2023 للفريق الأول، حيث ستنطلق مسابقة دوري الدرجة الأولى ابتداءً من العاشر من شهر سبتمبر المقبل، في حين ستنطلق مسابقة دوري الدرجة الثانية يوم الثامن من أكتوبر المقبل، ومسابقة دوري الدرجة الثالثة يوم الأول من أكتوبر، بينما تم تحديد مواعيد أدوار بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لتقام مباريات الدور الـ 32 أيام 5، 6، 7 و 8 ديسمبر المقبل، ومباريات دور الستة عشر يومي 21 و 22 فبراير 2023، ومباريات دور الثمانية يوم 7 مارس 2023، ومباراتي ذهاب الدور نصف النهائي يوم 5 أبريل 2023 والإياب يوم 13 من ذات الشهر، وسيتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً.

وأكد أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، أن كافة اللوائح والشؤون المتعلقة بالبطولات التي ينظمها الاتحاد تم تحضيرها بالكامل استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، مشيراً إلى الانتهاء من جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديلات وفئات اللاعبين، وكل الأمور ذات الصلة بتنظيم المسابقات.

وقال: «اتحاد الكرة يحرص على العمل الجماعي، حيث تم عقد ورش عمل لممثلي الأندية ليكونوا على اطلاع تام على المستجدات قبل انطلاق الموسم»، منوّهاً إلى أن مشاركة الأندية في التعديلات دائماً ما تكون فعالة، فالأندية تضع لمساتها في كل مشروع يخص المسابقات المحلية، ونحن نثمن هذه المشاركات.

وأكد ابن درويش أن اتحاد الكرة يحرص على تطوير مسابقاته لجميع الدرجات ويسعى لتنظيمها وفق أعلى المعايير، وقال: «جميع الدرجات مهمة لدينا، سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكذلك بطولات الفئات العمرية، فنحن نحرص على تحقيق التقدم والوصول بمسابقاتنا إلى أفضل المراتب»، مضيفاً أن الموسم الجديد سيكون مثيراً من جميع النواحي، آملاً أن تقدم المسابقات المحلية مواهب واعدة جديدة للكرة الإماراتية والمنتخبات الوطنية.

وتمنى رئيس لجنة المسابقات التوفيق لجميع الفرق المشاركة في الموسم الكروي الجديد، مؤكداً أن جميع الأندية تعمل على إعداد فرقها بالصورة التي تليق بالموسم المقبل.