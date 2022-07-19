10 فئات في «جائزة فاطمة بنت مبارك» لرياضة المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن قيمة ومجموع الجوائز الإجمالية لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تم الإعلان عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة السادسة، ويستمر استقبال الطلبات حتى الثامن من أغسطس المقبل، حيث تبلغ قيمة مجموع الجوائز أكثر من مليون ونصف المليون درهم.

وتطمح الجائزة التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والوطن العربي، إلى لتسليط الضوء على إنجازات ونجاحات المرأة في مسيرتها الرياضية، وتقدير دورها الملهم للأجيال والمحفز نحو التفوق، والتقدم بكافة المحافل الرياضية القارية والدولية.

وتأتي الجائزة في إطار جهود الأكاديمية الدائمة لدعم مكانة المرأة الإماراتية والعربية، والمساهمة بصناعة مبادرة سنوية تنافسية لاستقطاب المواهب الرياضية على الصعيدين المحلي والعربي، والعمل على تثمين عطاءاتهم في ساحات وميادين التنافس الرياضية.

وتحظى الجائزة باهتمام ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، وحرصها الكبير على إضافة فئات جديدة وزيادة قيمة الجوائز الفردية والمؤسسات الرياضية، حيث تشمل الجوائز الفردية لهذا العام التي تحتفي بالإنجازات، وتنقسم إلى ستة فئات تتراوح من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وهي فئة أفضل امرأة رياضية عربية جائزتها 500 ألف درهم، فئة أفضل رياضية إماراتية جائزتها 300 ألف درهم، فئة أفضل رياضية ناشئة جائزتها 100 ألف درهم، فئة أفضل رياضية أولمبية جائزتها 100 ألف درهم، فئة أفضل مدربة - مدرب، وجائزتها 100 ألف درهم، فئة أفضل إعلامي- إعلامية رياضية وجائزتها 100 ألف درهم.

أما بالنسبة للفئة الثانية التي تكرم الاتحادات والمؤسسات الرياضية فتتراوح جوائزها بين 100 ألف و300 ألف درهم، وهي فئة أفضل برنامج لتنمية الناشئات جائزتها 100 ألف درهم، فئة أفضل فريق جائزتها 300 ألف درهم، فئة أفضل مبادرة إبداعية رياضية، تشمل البحوث التطويرية، التكنولوجيا والابتكار الرياضية، وجائزتها 100 ألف درهم.

كما تشمل الجائزة فئة تقديرية للشخصية الرياضية للعام على مستوى الوطن العربي وهي جائزة تكريمية، تُقدم تثميناً للعطاءات ولريادة القيادات الرياضية المساهمة في صناعة آفاق متطورة لرياضة المرأة.

ودعت الأكاديمية جميع المؤسسات والاتحادات الرياضية المعنية بالمبادرة للتسجيل في الجائزة وترشيح من تنطبق عليهن شروط التأهل للجائزة، وكذلك دعت الأفراد ممن تستوفيهن الشروط للمشاركة.