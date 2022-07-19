الكويت (أ ف ب)

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي الثلاثاء أن مدينة هانجتشو الصينية ستستضيف النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية في «خريف 2023»، وذلك بعدما كانت مقررة في سبتمبر المقبل قبل أن ترجئ بسبب جائحة «كوفيد-19».

وقال البيان: «يُسِرُ المجلس الأولمبي الآسيوي أن يعلن عن المواعيد الجديدة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، والتي ستقام الآن في هانجتشو من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2023».

وأوضح: «كان من المقرر في الأصل إقامة دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانجتشو بين 10 و25 سبتمبر 2022، لكن بسبب جائحة «كوفيد-19» العالمية، تم تأجيل الألعاب من قبل المجلس التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في السادس من مايو 2022».

واتخذ القرار في مايو بتأجيل الألعاب بعدما واجهت الصين موجة جديدة من الإصابات بفيروس «كوفيد-19»، ما أدى الى إغلاق العديد من المدن وحجز الملايين من السكان في منازلهم.