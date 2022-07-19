دي ليخت.. «الصفقة انتهت»!



ميونيخ (د ب أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم «الثلاثاء» رسمياً ضم المدافع الهولندي الدولي ماتيس دي ليخت لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، وأنه وقع عقداً لمدة 5 سنوات.

وأفادت تقارير أن الصفقة قدرت قيمتها بنحو 70 مليون يورو «70 مليون دولار» بجانب عشرة ملايين يورو كحوافز، وانضم دي ليخت إلى يوفنتوس في 2019 ويمتد عقده مع الفريق حتى 2024.

وسافر البايرن إلى واشنطن أمس الاثنين لخوض معسكر إعدادي يمتد لأسبوع وقد يسجل دي ليخت ظهوره الأول مع النادي البافاري خلال المباراة الودية أمام دي سي يونايتد الأميركي، والتي تسبق المباراة الودية الأخرى أمام مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

ويستهل البايرن مشواره في الموسم الجديد بملاقاة لايبزج في كأس السوبر الألماني في 30 يوليو الجاري.

وأبرم البايرن أربع صفقات هذا الصيف، تتمثل في المهاجم السنغالي ساديو ماني والثلاثي الهولندي نصير مزراوي وريان جرافنبيرش ودي ليخت.

وأثنى أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن على دي ليخت، وقال «إنه طويل القامة وقوي في الالتحامات وفي ألعاب الهواء ولديه قدرة جيدة للغاية على تحويل المباريات».

كما وصف الحارس الدولي مانويل نوير زميله الهولندي الجديد بأنه «شخص بمقدوره القيادة ولديه بريق».