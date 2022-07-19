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انسحاب 3 دراجين من «تور دو فرانس» بسبب كورونا

انسحاب 3 دراجين من «تور دو فرانس» بسبب كورونا
19 يوليو 2022 19:15

باريس (د ب أ)

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أصبح الثنائي الفرنسي اوريلين باريه بينتري وميكايل شيريل والألماني ماكسيميليان فالشيد أحدث المنسحبين من سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس» بعد تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وذكر فريق «ايه جي 2 أر» اليوم، أن باريه بينتري وشيريل انسحبا قبل المرحلة السادسة عشرة من تور دو فرنس، كما انسحب فالشيد دراج فريق كوفيديس.
وأعلن الاتحاد الدولي للدراجات أمس «الاثنين» أن الفحوص كشفت عن إصابة دراجين اثنين آخرين بعدوى فيروس كورونا، وذلك خلال منافسات سباق فرنسا الدولي للدراجات.
وتبين إصابة الدراجين عبر الفحوص الإلزامية التي تجرى للفرق، أمس، وهو يوم الراحة من المنافسات.
ولم يعلن الاتحاد الدولي عن اسمي الدراجين، واكتفى بالكشف عن أنهما ليسا ضمن أصحاب المراكز العشرين الأولى في الترتيب العام، قبل أن يتم الإعلان اليوم عن هوية المصابين مع انضمام الألماني فالشيد لهما.
ووفقا للقواعد المعمول بها في نسخة العام الجاري من السباق، فيما يتعلق بعدوى كورونا، يمكن للدراجين المصابين بالعدوى مواصلة المشاركة في حال عدم ظهور أي أعراض، مع تطبيق تدابير احترازية أخرى ومنها العزل.
ووفقاً للقواعد المعمول بها، تمكن البولندي رافال مايكا وبوب جنجلز من لوكسمبورج من مواصلة المشاركة في السباق رغم الإصابة بالعدوى، لكن دراجين أخرين اضطروا للانسحاب.

سباق فرنسا للدراجات
سباق تور دي فرانس
الدراجات الهوائية
كورونا
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