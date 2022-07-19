مارسيال يقود يونايتد للفوز على كريستال بالاس

ملبورن (رويترز)

أحرز أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد هدفه الثالث في فترة الإعداد للموسم الجديد، ليقود ناديه للفوز 3-1 على كريستال بالاس في مباراة ودية لكرة القدم اليوم.

وأقيمت المباراة أمام حوالي 76 ألف متفرج في ملبورن، ليواصل المدرب الجديد إريك تن هاج بدايته الواعدة مع يونايتد، عقب الانتصار 4-1 على ملبورن فيكتوري و4-0 على غريمه المحلي ليفربول.

وسجل المهاجم الفرنسي مارسيال، الذي أعير إلى إشبيلية في سوق يناير الماضي، الهدف الأول في الدقيقة 17، ونجح بذلك في هز الشباك في المباريات الودية الثلاث في الجولة الآسيوية.

وساهم مارسيال أيضاً في هدفي ماركوس راشفورد وجيدون سانشو، قبل أن يقلص بالاس الفارق بوساطة جويل وارد بضربة رأس بعد ركلة ركنية في شباك الحارس ديفيد دي خيا.

ومع اعتذار كريستيانو رونالدو عن عدم الذهاب إلى الجولة الآسيوية لأسباب عائلة، فإن مارسيال شغل مركز المهاجم الأساسي وتعاون بشكل رائع مع سانشو وراشفورد.

وسدد مارسيال كرة قوية أنقذها الحارس جاك بوتلاند في الدقيقة العاشرة، لكن حارس بالاس تعرض للإصابة في هذه الفرصة واضطر للخروج.

ولم يكن بوسع الحارس البديل ريمي ماثيوز منع مارسيال بعدها من هز الشباك، حيث استقبل اللاعب الفرنسي على صدره تمريرة عرضية من ديوجو دالوت وسدد بقوة من مدى قريب داخل الشباك.

وأجرى الفريقان عدداً من التغييرات بعد مرور ساعة من اللعب، ما ساعد بالاس على التقدم وتسجيل هدف وارد.

وخاض يونايتد الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بسبب حصول المدافع الشاب ويل فيش البالغ عمره 19 عاماً على بطاقة حمراء بسبب خطأ ضد فيكتور أكينويل خارج منطقة الجزاء.

وسيختتم يونايتد، الذي احتل المركز السادس في الدوري الموسم الماضي وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، استعداداته في أستراليا بمواجهة أستون فيلا وديا في بيرث يوم السبت المقبل.