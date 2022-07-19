ماراثون زايد الخيري في أبوظبي 19 نوفمبر



أبوظبي (الاتحاد)



وقّع مجلس أبوظبي الرياضي واللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، اتفاقية تعاون وشراكة، دعماً لمسيرة الماراثون الخيرية والنبيلة، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، التي تتلخص في مد يد العون والخير والمساعدة لعلاج المرضى.

ويقام ماراثون زايد الخيري بتوجيهات ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ويحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، حيث انطلقت النسخة الأولى منه في أبوظبي عام 2001، ليتابع مسيرته بعد ذلك بثبات وتميز إلى العالمية، نحو ولاية نيويورك الأميركية، ومن ثم إلى أرض الكنانة في مصر، مبرهناً ومقدماً الدليل القاطع على أن الرياضة أفضل وسيلة لدعم الإنسانية ونشر الخير، وأسرع رسالة للإنسانية محورها المحبة والسلام.

وقّع الاتفاقية عن اللجنة العليا المنظمة للماراثون، الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة، وعن مجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني الأمين لمجلس أبوظبي الرياضي، في فندق إرث في أبوظبي.



من جانبه، قال الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي في كلمته: «فخورون بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة الداعمة للرياضة والرياضيين في إمارة أبوظبي، حيث تأتي هذه الاتفاقية، في إطار جهود اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري، لتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، لتحقيق الأهداف النبيلة التي وجد من أجلها الماراثون».

وأكد الكعبي على اعتزاز اللجنة المنظمة بالشراكات التي تم الإعلان عنها سابقاً، وكذلك التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن تلك الشراكات أضافت الكثير في سياق دعم جهود الماراثون الذي يجسد خريطة لمعاني الخير والعطاء، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من نهج دولة الإمارات في تقديم يدي العون والمساعدة للمحتاجين، ولمختلف الأعمال الخيرية في جميع الأصقاع.

من جانبه، تقدم عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، في بداية كلمته بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي سخرت كل الإمكانيات، لأن تكون الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، مبيناً أن الماراثون ومنذ انطلاقته عام 2001، يمثل ثمرة توجهات القيادة الرشيدة في مد يد العون ومساعدة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم، مبرهناً ومقدماً الدليل القاطع على أن الرياضة أفضل وسيلة لدعم الإنسانية ونشر الخير، وأسرع رسالة للإنسانية محورها المحبة والسلام.

وقال العواني: «سعداء بأننا جزء لا يتجزأ من هذا الحدث الخيري الذي تستضيفه أبوظبي في نوفمبر المقبل، ليتابع مسيرته بثبات وتميز نحو العالمية، حيث تحتضن مصر ماراثون زايد الخيري في ديسمبر المقبل، وذلك في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين البلدين الشقيقين».

وأضاف: «نُقدر جهود اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري، في تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المحلية والخارجية، لتحقيق وتجسيد أهداف الماراثون، وبدورنا نسعى في مجلس أبوظبي الرياضي، لأن نكون عنصراً أساسياً من عناصر النجاح وتحقيق الغايات التي وجد الماراثون من أجلها».

وكشف العواني عن أن نسخة الماراثون المقبلة التي ستقام في أبوظبي ستنطلق يوم 19 نوفمبر، من أمام فندق إرث «فندق ونادي ضباط القوات المسلحة سابقاً»، كما أنها ستقام بالتزامن مع مهرجان كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى، وسيوفر الماراثون في النسخة المقبلة شريحة السباق الزمنية لجميع المشاركين، هذا وسيتم فتح باب التسجيل في الماراثون اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، كما سيتم الإعلان أيضاً عن الجوائز المقدمة لمختلف الفئات العمرية خلال الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن ماراثون زايد الخيري انطلق للمرة الأولى في 2001 بأبوظبي، وأقيمت أول نسخة من الماراثون في نيويورك بحديقة سنترال بارك عام 2005، وخصص ريعه كاملاً لصالح مؤسسة «هيلثي كيدني» المتخصصة في علاج أمراض الكلى، إضافة للمساعدة في دعم الأبحاث والدراسات العلمية، لتوفير أفضل سبل الوقاية والعلاج، وامتد نشاط الماراثون، ليقام في مصر التي كانت أول دولة عربية تحتضن الحدث، وأقيمت أول نسخة للماراثون بالقاهرة عام 2014، حيث تعددت أوجه تقديم الدعم فيها لعلاج مرضى الكبد الوبائي، والأطفال والكبار من مرضى السرطان.