منصور بن زايد يعتمد بطولات ومزادات موسم «جمال الخيل العربية»

أبوظبي (وام)

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، برنامج بطولات ومزادات جمال الخيل العربية في الدولة للموسم «2022 -2023».

وتنظم الجمعية وتُشرف على البرنامج الذي يتضمن 14 بطولة ومنافسة، من بينها 6 بطولات دولية، إضافة إلى مزادي الشارقة وعجمان للخيل العربية، وذلك ابتداءً من 3 أكتوبر 2022 حتى 19 مارس 2023، في إطار سعي الجمعية لتنظيم والإشراف على بطولات جمال الخيل العربية وفق أعلى معايير الجودة المتبعة عالمياً.

وأعرب الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعم سموه الكبير لهذا القطاع من أجل تعزيز مكانة الفروسية في الدولة، مشيداً برعاية وتوجيهات ومتابعة سموه لأنشطة الجمعية، بما يسهم في تحقيق أهدافها وتلبية طموحات مربي وملاك الخيل العربية في الدولة، للحفاظ على الإرث الذي يعد جزءا أساسيا من الهوية الوطنية.

وقال الشيخ زايد بن حمد إن برنامج الموسم 2022 -2023 يوفر لمربي وملاك الخيل العربية عروضاً متكاملة ومتنوعة تلبي جميع التطلعات، مشيداً بإقامة بطولتي العرب والإمارات لمُربّي الخيل العربية، والتي تهدف إلى دعم المربي والمالك الإماراتي والعربي.

ويبدأ برنامج الموسم بفعاليات بطولة الإمارات الوطنية في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2022، تعقبها مباشرة البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية المخصصة للمرابط الخاصة من 6 إلى 9 أكتوبر 2022. وتستضيف الشارقة مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي «للسلاله المصرية»، الذي يقام أيام 15 و16 أكتوبر، ويسبق البطولة مزاد الشارقة للخيول العربية.

ويقام مهرجان الشارقة للجواد العربي «الإنتاج المحلي» أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، بينما يشهد يوم 13 من الشهر ذاته إقامة مزاد عجمان للخيل العربية.

وتنتقل العروض في ديسمبر إلى المنطقة الشرقية، وتحديداً مدينة كلباء، حيث تقام النسخة الرابعة من مهرجان الشارقة - كلباء للجواد العربي، في الفترة من 2 - 4 ديسمبر، وتبقى العروض في المنطقة الشرقية حيث تقام بطولة الفجيرة في الفترة من 16 -18 ديسمبر.

وتشهد بداية عام 2023 انطلاقة بطولة عجمان التي تقام في الفترة من 6 حتى 8 يناير، لتنتقل العروض لاحقاً نحو منطقة الظفرة عبر النسخة الثالثة من بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية «للمرابط الخاصة» في الفترة بين 18 و22 يناير 2023.

وتُقام بطولة أبوظبي الدولية في الفترة من 16 إلى 19 فبراير، وتعقبها بطولة الشراع الدولية، التي تجري منافساتها في الفترة من 23 -26 فبراير 2023، فيما تشهد أيام 3 و4 و5 مارس النسخة 24 من مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي.

وتنظم النسخة الثانية من بطولة العرب لمُربّي الخيل العربية، المُخصّصة للمربين والملاك العرب أيام 7 و8 مارس، كما ستقام للمرة الأولى بطولة الإمارات لمُربّي الخيل العربية للمرابط الخاصة المخصصة لمواطني الدولة خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس، فيما يختتم الموسم بالنسخة «20» لبطولة دبي الدولية للجواد العربي التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2023.