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فيرنر يفكر في الرحيل من أجل المونديال!

فيرنر يفكر في الرحيل من أجل المونديال!
19 يوليو 2022 16:55

لندن (د ب أ)
ألمح المهاجم الألماني تيمو فيرنر إلى أنه قد يفكر في الرحيل عن صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، من أجل الحصول على فرصة مشاركة أكبر، وذلك قبل أشهر من بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
ولا يشارك فيرنر (26 عاماً) ضمن التشكيل الأساسي بشكل منتظم تحت قيادة المدير الفني توماس توخيل، وقد عزز تشيلسي خط الهجوم بالتعاقد مع النجم الإنجليزي الدولي رحيم سترلينج.
وقال فيرنر في تصريحاته للصحفيين في لاس فيجاس عقب المباراة التي انتهت بالفوز على كلوب أميركا المكسيكي 2-1 أمس الاثنين، والتي سجل خلالها الهدف الأول: «يمكنني أن أكون سعيداً في أي مكان».
وأضاف: «بالتأكيد أرغب في اللعب بشكل أكبر، ويجب أن أفعل ذلك كي أكون في مستوى جيد قبل كأس العالم، وكي أحظى بالفرصة في المشاركة بالبطولة».
وتابع: «الشيء الأكثر أهمية هو أن أكون سعيداً، أكون سعيداً عندما ألعب وأسجل أهداف، هذه هي الحقيقة وهذا ما يجب علي الاهتمام به، وباقي الأشياء ستأتي».
وكان فيرنر قد انضم إلى تشيلسي عام 2020 قادماً من لايبزج الألماني، ومن المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2025.
وتقام منافسات كأس العالم 2022 في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.
ولم يرغب توخيل في أن يعد مواطنه فيرنر بدقائق مشاركة أطول، وصرح قائلاً: «سنرى، لكن كل شخص مسؤول عن موقفه، تيمو لعب لمدة 45 دقيقة مثل باقي اللاعبين وقد سجل، ونحن نتحرك من هذا المنطلق».

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