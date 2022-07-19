جولة «دي بي وورلد» تطلق «تذاكر مجانية»



دبي (الاتحاد)



خصصت بطولة جولة دي بي وورلد، تذاكر مجانية لحضور «النسخة الـ 14» التي تقام بملعب الأرض، في عقارات جميرا من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

من المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة عدد من النجوم، بعد صدور الترتيب النهائي لأفضل 50 لاعباً في تصنيف «جولة دي بي وورلد» هذا الموسم، بما في ذلك الأبطال السابقين والحاصلين على الألقاب الكبرى، مثل الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك، والإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، والأميركي كولين موريكاوا، والإسباني جون رام.

وتتفاخر البطولة بجوائزها المالية القياسية والتي تبلغ 10 ملايين دولار، مما يجعل المنافسات الختامية للموسم، أول حدث لجولة موانئ دبي العالمية في التاريخ، خارج البطولات الكبرى، التي تتميز بجوائز مالية من 8 خانات.

وقال توم فيليبس، رئيس جولة دي بي وورلد بالشرق الأوسط: «يسعدنا إطلاق تذاكر الدخول العامة المجانية، وتذاكر التجربة عالية الجودة لمشجعينا الرائعين، ومنذ انطلاق بطولة جولة دي بي وورلد للمرة الأولى عام 2009، لعب المتفرجون دوراً رئيسياً في جعل البطولة واحدة من أفضل الأحداث في الموسم، بفضل حبهم للعبة وحماسهم في المسار الصحيح.