«الفراعنة» يقدم مدربه الجديد غداً

القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً غداً «الأربعاء»، لتقديم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد للمنتخب المصري الأول.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري اليوم الثلاثاء أن فيتوريا سيصل اليوم إلى القاهرة.

وحسم الاتحاد المصري تعاقده رسمياً مع فيتوريا لقيادة المنتخب المصري خلفاً للمدير الفني السابق إيهاب جلال، ويمتد التعاقد لأربع سنوات مقبلة.

ويحضر البرتغالي روي فيتوريا نهائي كأس مصر 2020-2021 بين الأهلي والزمالك، حيث سيتواجد في مقصورة استاد القاهرة الدولي، لمشاهدة المواجهة التي تقام بعد غدٍ «الخميس».