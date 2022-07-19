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الرياضي

«الزعيم» يجدد عقد إيريك إلى 2025

«الزعيم» يجدد عقد إيريك إلى 2025
19 يوليو 2022 14:22

 
معتز الشامي (دبي)

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تغادر بعثة العين إلى ألمانيا مساء اليوم «الثلاثاء»، لبدء المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى 31 يوليو الجاري، ويشهد التركيز على الجوانب البدنية والخططية، ويتوقع أن يشهد خوض تجربتين، قبل الانتقال للمرحلة التالية من التحضيرات بالنمسا من 31 يوليو إلى 20 أغسطس المقبل.
ويرفع «الزعيم» شعار «الطموحات الكبيرة»، من أجل استمراره في حصد الألقاب، والمنافسة عليها في الموسم المقبل، بعدما وفرت إدارة شركة الكرة كل متطلبات الجهاز الفني، بالإضافة إلى تطبيق سياسة الاستقرار الإداري والفني، عبر التجديد لعقود أبرز اللاعبين أو ضم صفقات متميزة لتعزيز الصفوف، وسد أي ثغرات فنية.
وأعلن العين عبر حسابه الرسمي عن التجديد للظهير الأيسر «المتألق» إيريك جورجونيس، حتى عام 2025، وذلك لتعزيز مبدأ الاستقرار، وفقاً لتوصية اللجنة الفنية، والتي اتسقت مع تقرير الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق.
وأبدى إيريك سعادته الكبيرة بتجديد التعاقد مع «البنفسج»، وقال: أشكر الإدارة والمدرب والجماهير وكل من ساندني ووقف إلى جانبي طوال الفترة الماضية، والمؤكد أن تجديد التعاقد يعزز من ثقتي لتقديم الأفضل، والآن أشعر بحماس كبير ورغبة عالية للدخول في أجواء التحضيرات، استعداداً للموسم الجديد، والذي نعد جماهير العين بأن نقدم خلاله أفضل ما لدينا، للمحافظة على لقب الدوري، وتعزيز رصيد إنجازات نادينا الكبير بالمزيد من البطولات.
وأضاف: عشت أجمل اللحظات مع الفريق، منذ انضمامي إلى النادي، وخلال الموسم الماضي أسهمت مع زملائي في حصد بطولتين، وأشعر حالياً بأن انتقالي إلى العين كان من أفضل القرارات التي اتخذتها في حياتي الكروية.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
النمسا
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