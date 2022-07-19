«الهيئة» و«القوس والسهم» يضعان استراتيجية إعداد الأبطال الجدد



دبي (الاتحاد)

اجتمع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، مع الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد القوس والسهم، وحميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد، ورشا يحيى، مديرة التطوير والمتابعة في الاتحاد، بحضور عبد العزيز الحصان، مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة، وعمر خلف، مدير إدارة الحوكمة الرياضية في الهيئة، لتعريف الاتحاد بالخطوات التفصيلية لبناء الاستراتيجية الجديدة للاتحاد، والتي تهدف إلى تعزيز فرص الرياضيين الإماراتيين لتحقيق المزيد من الإنجازات القارية والدولية.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها الهيئة مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية لتحديد الخطوات اللازمة لتطوير آلية العمل داخل الاتحادات وزيادة استقطاب المواهب الشابة وتمكينها.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: إن الاتحادات تعتبر شريكة للهيئة في تحقيق أهداف القطاع الرياضي 2032، الرامية إلى تعزيز المشاركة في الألعاب الأولمبية.

وأضاف: تتطلع الهيئة من خلال الاستراتيجيات الجديدة الخاصة باتحادات الرياضات ذات الأولوية إلى تعزيز فرص الإمارات بتحقيق إنجازات قارية ودولية عبر تطوير آلية العمل وتعزيز الحوكمة داخل الاتحادات، بهدف تقديم أفضل دعم للمنتخبات الوطنية وتطوير آلية اكتشاف وتنمية المواهب.

وقال: نتطلع إلى أن تعزز الإمارات حضورها في مختلف المنافسات العالمية في رياضة القوس والسهم التي تمثل إحدى أقدم الرياضات الأولمبية، حيث بدأ اعتمادها أولمبياً منذ النسخة الثانية للأولمبياد عام 1900، ونعمل مع الاتحاد من خلال الاستراتيجية الجديدة على توسيع قاعدة ممارسة اللعبة لدى الفئات العمرية الشابة لزيادة استقطاب المواهب، مما يعزز من فرصنا بتحقيق الإنجازات مستقبلاً، إضافة إلى وضع برامج تفصيلية تساعد على تطوير مستوى اللاعبين.

وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي: نعمل في الاتحاد على تعزيز حضور رياضة القوس والسهم في المجتمع، بما يتناسب مع التوجهات الحكومية والأهداف الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى تنمية الثقافة الرياضية المجتمعية، مما يسهم باكتشاف المزيد من المواهب وتطويرها، مع مواصلة السعي لتطوير جميع مفاصل الرياضة، سواء على الصعيد الإداري أو التحكيمي بهدف ترسيخ حضورنا في مختلف المحافل الدولية.

واستعرض الاجتماع الاستمارات الموجهة إلى اتحادات الرياضات ذات الأولوية، والتي تتضمن تفاصيل عن المواهب المتميزة في كل فئة عمرية والخطط الموضوعة لتطويرها، إضافة إلى سبل تطوير العمل الإداري من خلال دراسة آلية العمل داخل الاتحاد، حيث يتبع هذا الاجتماع سلسلة ورشات عمل تجمع الهيئة بالاتحاد لوضع بنود الاستراتيجية المستقبلية للاتحاد.

وتناول الاجتماع تفاصيل مشاركة منتخب القوس والسهم في الجولة الثالثة من بطولة العالم الشهر الماضي، والاستعداد للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقررة بمدينة قونية التركية الشهر المقبل من خلال 3 لاعبين و3 لاعبات.

يذكر أن المجلس التنسيقي للرياضة أعلن الشهر الماضي عن قائمة الرياضات ذات الأولوية التي تتضمن القوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى، والجودو، والمبارزة بهدف تعزيز حضور الإمارات في الألعاب الأولمبية.