كأس الوثبة ستاليونز في ضيافة ساوثويل



أبوظبي (الاتحاد)



يستضيف مضمار ساوثويل الإنجليزي عصر غد «الأربعاء»، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ ستيكس، المخصص للخيول العربية الأصيلة، في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 2400 متر، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ومن دواعي سرور منظمة السباق العربية، الإعلان أن جميع المشاركين التسعة قد تم اعتمادها في بطولة كأس الوثبة للفحول «0-55»، وكان من المقرر أصلاً إجراء السباق الذي تبلغ قيمته 4 آلاف جنيه استرليني في مضمار باث، ولكن تم نقله إلى مسار All Weather في ساوثويل، بسبب مخاوف بشأن جفاف الأرض، خلال موجة الحر في المملكة المتحدة.

وفي أول ظهور له في سباقات التكافؤ، يحمل قمة الأوزان «الغزال» البالغ من العمر أربع سنوات، ويقوده الفارس تشارلي برايس المبتدئ الرائد في سباقات منظمة الخيول العربية، وهو ينتمي إلى إسطبل المدرب الرائد الحالي فيل كولينجتون.

وأصبح برايس منذ ذلك الحين محترفاً في سباقات القفز، ولا يزال يمضي موسماً رائعاً مع الخيول العربية، ويتصدر قائمة الفرسان الرائدين، وسيحمل ألوان قميص صوفي ابنة فيل كولينجتون، التي التقطت حب السباقات العربية من والديها.

وفي الطرف الآخر، يوجد ممثل المدرب ستيف بلاكويل «الجواهر» البالغ من العمر 13 عاماً، والذي ظل ينافس طوال هذا الموسم، في إطار شراكة جديدة مع الفارس الهاوي لويس سوندرز الذي شارك في كل بداياته على مدى مسافات طويلة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.