«بنات العميد» يتألقن في «رماية الذيد»



دبي (الاتحاد)



توج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الرماية، الفائزين والفائزات في البطولة الثالثة للبندقية والمسدس الهوائي 10 م، والتي شملت على 3 مسابقات مسدس 10 م للرجال والسيدات، والبندقية 10 م للرجال، ونظمها الاتحاد على ميدان نادي الذيد.

وشهد مراسم التتويج والختام سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وطلال الهندي المدير التنفيذي للاتحاد، والعديد من المسؤولين عن اللعبة.

وحفلت منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 24 لاعباً من الشارقة والذيد و10 لاعبات بالإثارة والتحدي، رغم إقامتها وسط الإجراءات الاحترازية، والتي حرص اتحاد اللعبة واللجنة المنظمة على تنفيذها حفاظاً على سلامة الجميع قبل الفوز والخسارة.

سيطرت بنات «القلعة الزرقاء» على جميع المراكز الأولى على المستوى الفردي بمنافسات رماية المسدس 10 م هوائي، وتوجن بالكؤوس والميداليات المخصصة لكل مركز، وفازت بالمركز الأول كريمة موقاف بمجموع 546، وحلت زميلتها أميرة أحمد السعدي بالمركز الثاني بمجموع 502، وفازت منال حسين إبراهيم بالمركز الثالث بمجموع 485.

وأسفرت نتائج المنافسات في مسابقة البندقية، عن فوز إبراهيم خليل إبراهيم من نادي الذيد بالمركز الأول في منافسات بمجموع 618.1، والمركز الثاني من نصيب سالم راشد اليماحي بمجموع 616.6، والثالث الرامي سلطان صالح حسن بمجموع 609.5.

أما في مسابقة العموم مسدس، فاز بالمركز الأول وكأس البطولة عثمان علي البلوشي بمجموع 560، وبالمركز الثاني فارس جمعة الكعبي بمجموع 556، وبالمركز الثالث محمد صالح الشامسي بمجموع 553.

وجه الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم الشكر لجميع اللاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولة ولإدارات أنديتهم التي تولي الاهتمام بهذه الرياضية، وقدم التهنئة للفائزين والفائزات، مشيراً إلى أن الكل فائز في ظل المشاركة والمستوى الفني الذي ساد أروقة البطولة، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير سبل النجاح للراغبين بممارسة اللعبة، والتي تستهدف توسيع قاعدتها إلى جانب الارتقاء بأداء لاعبيها من الجنسين.

ووجه الشيخ أحمد بن حشر الشكر إلى سالم محمد بن هويدن رئيس نادي الذيد، وأعضاء مجلس الإدارة، الشركاء الرئيسين في إنجاح مسيرة الاتحاد بتسخير البنية التحتية بالنادي لهذه الرياضة، إضافة إلى الدعم والمتابعة، إلى جانب حرصها على الاهتمام والدعم لفرق النادي، والشكر أيضاً إلى اللجنة المنظمة ولأسرة تحكيم البطولة.

ووجه العقيد مروان سنكل نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الجماعية، الشكر والتقدير إلى الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، مثمناً الجهود التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، كما وجه الشكر نادي الذيد لاستضافت للبطولة وللجنة المنظمة ولحكام البطولة، وقدم التهنئة للفائزين والفائزات بالبطولة.

وأكد سنكل حرص إدارة النادي على مشاركة بنات النصر في البطولة، والتي تأتي وفق توجهات إدارة النادي، وبمتابعة دؤوبة من عبدالرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الجماعية، ومشيراً إلى أن «القلعة الزرقاء» تتواجد في كافة بطولات الرماية بفريقي الرجال والسيدات.