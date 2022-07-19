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أوساكا تعود إلى ملاعب التنس في أغسطس

أوساكا تعود إلى ملاعب التنس في أغسطس
19 يوليو 2022 13:27

برلين (د ب أ)
تلقت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا، المتوجة بأربعة ألقاب في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، بطاقة دعوة «وايلد كارد» للمشاركة في بطولة «سيليكون فالي»، لتشهد البطولة عودتها إلى الملاعب للمرة الأولى منذ بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس».
وتوجت أوساكا بلقب في جراند سلام في كل من الأعوام الأربعة الأخيرة، لكنها خرجت من الدور الأول في رولان جاروس إثر الهزيمة هذا العام أمام أماندا أنيسيموفا التي أطاحت بها أيضاً من الدور الثالث ببطولة أستراليا المفتوحة.
وبعدها انسحبت أوساكا من المشاركة في بطولة ويمبلدون في ظل مخاوف تتعلق بالإصابة.
وتم الإعلان أمس «الاثنين» عن أن أوساكا ستعود إلى الملاعب عبر بطولة سيليكون فالي التي تنطلق على الملاعب الصلبة في سان خوسيه في أغسطس المقبل، وذلك قبل أربعة أسابيع من انطلاق منافسات أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز».
وقالت فيكي جونارسون مديرة بطولة سيليكون فالي إنه أمر رائع أن تنضم أوساكا إلى قائمة المشاركات في البطولة، وذلك على الملاعب التي شهدت بداية مسيرتها.
وأضافت: «نحن سعداء للغاية بعودة نعومي أوساكا إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو، لقد سجلت أول مشاركة لها في بطولات المحترفات عبر بطولتنا، وكانت متابعة تطورها داخل الملعب وخارجه بمثابة أمر مذهل». 

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