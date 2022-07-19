كوزمين يبدأ تجهيز «الملك» بـ«برنامج صارم»

الشارقة (الاتحاد)

وضع الروماني كوزمين مدرب فريق الشارقة لكرة القدم برنامجاً تدريبياً صارماً وقوياً، بدأ تطبيقه ويستمر لمدة 53 يوماً في المعسكر الخارجي في النمسا استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد وصول الفريق مباشرة إلى مقر الإقامة في مدينة باد لويبرسدورف النمساوية، والتي تقع على بعد 110 كيلومترات جنوب العاصمة فيينا.

وتعتبر هذه المرحلة التدريبية، هي الثانية من بنامج إعداد الفريق للموسم الرياضي 2022-2023، حيث يمتد البرنامج لـ 53 يوماً، بعد أن أكمل الفريق المرحلة الأولى التي تضمنت الكشف الطبي ومن ثم التدريبات الداخلية باستاد الشارقة بإشراف المدرب الروماني كوزمين أولاريو وطاقمه المعاون، وتضم البعثة 26 لاعباً بجانب الجهازين الفني والطبي ومدير الفريق أحمد مبارك الجنيبي.

من المقرر أن تستمر الفترة الأولى من المعسكر الخارجي بالنمسا من 18 وحتى 4 أغسطس المقبل، حيث ينتقل الفريق إلى الفترة الثانية من المعسكر الخارجي بمدينة باد وولترسدورف، ويخوض الفريق 3 تجارب ودية في كل مرحلة، قبل أن يعود إلى الشارقة يوم 16 أغسطس.