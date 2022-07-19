دورتموند يخسر جهود لاعبه الجديد قبل بداية المشوار!

برلين (أ ف ب)

خسر بروسيا دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم، جهود مهاجمه الجديد الدولي العاجي سيباستيان هالر، قبل أن يخوض حتى مباراة رسمية واحدة بألوان الفريق، وذلك بعد اكتشاف إصابته بسرطان في الخصية وفق ما أفاد النادي.

وقال دورتموند في بيان: «تم اكتشاف ورم في الخصيتين بعد فحوص طبية مكثفة»، موضحاً أن المهاجم البالغ 28 عاماً عانى من توعك بعد تمارين صباح الاثنين، في باد راجاز في سويسرا، حيث يستعد الفريق للموسم الجديد.

وأضاف دورتموند على لسان مديره الرياضي سيباستيان كيهل أن هالر سيخضع للمزيد من الفحوص في مركز طبي متخصص، وقال: «الخبر الذي تلقيناه شكل صدمة لسيباستيان هالر ولنا جميعاً، تتمنى عائلة بروسيا دورتموند بأكملها الشفاء التام لسيباستيان في أسرع وقت ممكن، سنبذل قصارى جهدنا لضمان حصوله على أفضل علاج ممكن».

وانضم المهاجم الدولي العاجي الى دورتموند هذا الصيف قادماً من أياكس أمستردام الهولندي لتعزيز قدراته الهجومية بعد رحيل هدافه النروجي إيرلينج هالاند الى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

وعاد هالر إلى «البوندسليجا» بعدما سبق له أن خاض غمار منافسات الدوري بين عامي 2017 و2019 بقميص آينتراخت فرانكفورت.

انتقل لاحقاً إلى الدوري الإنجليزي لينضم إلى وستهام (2019-2021)، قبل أن يدافع عن ألوان أياكس الذي تعاقد معه في يناير 2021.

وقدم العاجي أداءً خارقاً خلال الموسم المنصرم من دوري أبطال أوروبا بتسجيله 11 هدفاً، بينها رباعية في الفوز 5-1 على سبورتينج البرتغالي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبات بالتالي أول لاعب يسجل رباعية «سوبر هاتريك» في بداياته ضمن دوري الأبطال منذ رباعية الهولندي ماركو فان باستن مع ميلان الإيطالي في مرمى غوتبورغ السويدي في نوفمبر 1992.

وانتهى مشوار أياكس في دوري الأبطال عند الدور ثمن النهائي، ما أوقف المهرجان التهديفي للعاجي في المسابقة القارية الأم، لكنه واصل تألقه محلياً وأنهى الدوري الهولندي الذي توج به فريقه، برصيد 21 هدفاً في 31 مباراة.

وسجل هالر بقميص أياكس 47 هدفاً في 65 مباراة في مختلف المسابقات.

وناشد دورتموند باحترام خصوصية اللاعب وعائلته وعدم طرح أي أسئلة، واعداً بنشر المستجدات بالتشاور مع اللاعب بمجرد الحصول على مزيد من المعلومات.